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Genelevden kaçmak için cama çıktı, İtfaiye kurtardı

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İngiltere'nin liman kenti Manchester'da ilginç bir olay yaşandı... Bir masaj salonuna giden adam burada hayat kadınıyla kavga etti. Mekanın sahibiyle kavga eden adam canını zor kurtardı.
Genelevden kaçmak için cama çıktı, İtfaiye kurtardı

İngiltere'nin liman kenti Manchester'da ilginç bir olay yaşandı... Bir masaj salonuna giden adam burada hayat kadınıyla kavga etti. Mekanın sahibiyle kavga eden adam canını zor kurtardı. Camdan sarkan ve alt kattaki kebapçının tabelasına tutunan adamı oradan itfaiye ekipleri kurtardı.

İngiltere’nin kalabalık kentlerinden Manchester’da gündem bir masaj salonundan canını zor kurtaran adam… Henüz kimliği bilinmeyen adam İngiliz basınında alay konusu oldu. Manchester’daki Northenden bölgesinde bulunan bir masaj salonuna giden adam bilinmeyen bir sebeple mekanın sahibi ile kavga etti. Kavga sonrasında kadın adamı camdan atmaya çalıştı.

Bir kebap lokantasının üst katında bulunan masaj salonunda fuhuş da yapıldığını söyleyen görgü tanıkları camdan dışarı sarkan çıplak bir adam görünce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çırılçıplak kalan adamı bir merdiven aracılığıyla kurtardı. Olayın tanıklarından Samantha Walker, “Gördüklerime inanamadım. Merdivenden çıplak bir adam iniyordu. Bu çok uygunsuz. Pencereden bir kadın adamı dışarı ittirdi ve adam çırılçıplak bir vaziyette dışarıda kaldı. Pencereyi de kapattı” dedi.

Polis çıplak adamı gözaltına aldı. Yetkililer, “Kadının adamdan korktuğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi. İngiliz basını, Ladybirds isimli masaj salonunda 50 pounda yarım saat ya da 90 pounda 1 saat “baştan çıkarıcı masaj” yapıldığını yazarken, orada çalışan kadınlar, “Biz o gün orada değildik. Biz farklı saat dilimlerinde çalışıyorduk” dedi.

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