Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek
DETAY ÖZEL HABER
Başbakan Ünal Üstel 14 ekim 2022 tarihinde yayınladığı 2 numaralı genelge ile tüm istihdamlarda kendisinden yetki alınması gerektiğini belirtti.
Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek
DETAY ÖZEL HABER
Başbakan Ünal Üstel 14 ekim 2022 tarihinde yayınladığı 2 numaralı genelge ile tüm istihdamlarda kendisinden yetki alınması gerektiğini belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.