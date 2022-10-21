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Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek

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Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek
Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek

Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek

DETAY ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel  14 ekim 2022 tarihinde yayınladığı 2 numaralı genelge ile tüm istihdamlarda kendisinden yetki alınması gerektiğini belirtti.

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