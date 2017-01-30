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Genelkurmay Başkanı Akar, Kardak’a gitti

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Genelkurmay Başkanı Akar, Kardak’a gitti
Türkiye ve Yunanistan arasında 21 yıl önce yaşanan Kardak krizinin yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgede.

Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 hücumbotla Kardak kayalıklarının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Hulusi Akar’ın bulunduğu geminin, Yunanistan’a ait askeri bir bot tarafından engellenmek istendiği belirtildi.

Ziyaretinde, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Ege Denizi’nde icra edilen faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduklarını belirten Orgeneral Akar, Türkiye ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesinde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu da ifade etti.

Türkiye Genelkurmay Başkanı’nın Kardak Kayalıkları ziyareti sırasında Yunanistan tarafından güvenlik önlemleri alındığı ve bir Yunan askeri botunun önleme yaptığı iddia edildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak’ı ziyaretine ilişkin, “Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu” açıklaması yaptı.

Portekiz’i ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ise Türkiye’nin ülkesinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

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