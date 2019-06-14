  • BIST 90.059
  • Altın 255,795
  • Dolar 5,8819
  • Euro 6,6122
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Genelkurmay Başkanı Güler'den Akit TV ve haber müdürü Murat Alan'a tazminat davası

»
Alan, generaller için "Erdoğan'ın arkasında oynaya oynaya eşik gibi saf tutacaklar" demişti
Genelkurmay Başkanı Güler'den Akit TV ve haber müdürü Murat Alan'a tazminat davası

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan ile Akit TV hakkında, Alan'ın söz konusu televizyonda katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler adına avukatı Alaaddin Varol, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu 7 sayfalık dilekçesinde, "1 Haziran 2019 tarihinde Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' adlı programda konuşmacı Murat Alan, TSK'nın şerefli komutanlarına yönelik birtakım kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla ağıza alınmayacak hakaretler sarf edilmiştir" denildi.

Dilekçede, sözlerin Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanları hedef aldığı belirtilerek, "Şerefli ordumuzun onurlu komutanları ile Genelkurmay Başkanımız müvekkil Yaşar Güler’e hitaben yapılan söz konusu saldırı ile müvekkilin şahsı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri davalı Murat Alan’ın itibar zedeleyici hakaretleri ve davalı Akit A.Ş.’nin bu hakaretleri televizyon programı aracılığıyla tüm kamuya açık bir şekilde yayınlaması sebebi ile manevi zarara uğramış, tarafımızca TSK mensubu generaller ile müvekkilin kişilik hakları ile mesleki onurunu yıpratma kastına hizmet eden konuşma için davacı Yaşar Güler adına manevi tazminat talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.

Dilekçede, davalı Murat Alan'ın sarf ettiği sözler hatırlatılarak, "Davalı Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürüdür. Dolayısıyla gazetecilik ahlakının gereklerini bilen, aynı zamanda ülke gündemini de mesleği gereği yakından takip eden, etmiyorsa bile etmesi gereken biridir. TSK tarafından Irak ve Suriye sınırlarında birçok harekatın gerçekleştirildiği, şehitleri verildiği, aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütüyle de mücadele edildiği bu dönemde davalı, şerefli ve vatansever komutanlarımıza yönelik onur kırıcı, itibar zedeleyici sözleriyle zarar vermiştir. Bu zarar sadece şahıslara değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ordusuna da zarar verici niteliktedir" denildi.

Davalının sözlerinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, programın yapıldığı Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’dan 100 bin liralık tazminat talep edildi.

Ne olmuştu?

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı'ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı dün (11 Haziran 2019), "1 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binali Yıldırım'a programda cevaplayacağı soruları önceden verdiler (Video)14 Haziran 2019 Cuma 13:53
  • Kıbrıs'ta otel ve casinosu bulunan TC Turizm Bakanı'nın el öptüren eşi: Eşim çok kızdı, sabaha kadar ağladım14 Haziran 2019 Cuma 13:33
  • Cavuşoğlu'nun S-400 açıklaması doları yükseltti14 Haziran 2019 Cuma 10:27
  • Erdoğan'ın diploma fotokopisini noterde şoför onaylatmış14 Haziran 2019 Cuma 10:12
  • Son İstanbul anketi yayınlandı; aradaki fark 7,7 puan13 Haziran 2019 Perşembe 20:11
  • Meclis’te Ebru Gündeş’li VİP tartışması13 Haziran 2019 Perşembe 16:40
  • Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de Türk gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı13 Haziran 2019 Perşembe 16:03
  • Çavuşoğlu: ABD'nin mektubunun üslübunu kabul etmiyoruz, hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez13 Haziran 2019 Perşembe 16:02
  • İmamoğlu İstanbul'a dair kapsamlı proje ve çözümlerini açıkladı13 Haziran 2019 Perşembe 16:02
  • Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı13 Haziran 2019 Perşembe 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti