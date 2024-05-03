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Geniş bir bölgeye elektrik verilemiyor...

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Trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Girne, Alsancak ve Lapta’da geniş bir bölgeye elektrik verilemeyecek.
Geniş bir bölgeye elektrik verilemiyor...

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre 5 saatlik kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol bölgesi, Merit  Park Hotel ve bölgesi, Mountain View Hotel bölgesi, Kaya Palazzo Hotel bölgesi, Tempo Market bölgesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali bölgesi, Karaoğlanoğlu Kervansaray bölgesi, Girne Çevre Yolu batı bölümleri, Alsancak’ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu köyü, Ilgaz köyü ve su pompaları, Alsancak doğu sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu batısı dağ yönü, Alsancak Lemar ve bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi’nin batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı batısı, Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller bölgesi, Oteller Bölgesi dağ kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgesi, Alsancak mezarlık bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market civarı, Alsancak Belediyesi ve bölgesi, Green Petrol bölgesi, Alsancak Halk Plajı bölgesi, Lapta Huzurevi ve Gençlik Kampı bölgesi. Alsancak’ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve civarı Alsancak dağ yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak güney ve güneybatı bölümleri, Lapta’nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatilköyü bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri bölgesi ile Lapta Polis Karakolu bölgesi, Merit Royal Hotel. Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”

 

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