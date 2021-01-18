  • BIST 1.557
  • Altın 441,990
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Genital bölgesinde çıkan sivilce hayatına mal oluyordu!

» »
Genital bölgesinde çıkan sivilce hayatına mal oluyordu!
Genital bölgesinde çıkan sivilce hayatına mal oluyordu!

Eskişehir’de, genital bölgesinde çıkan sivilcenin kısa sürede halk arasında ‘gazlı gangren’ olarak bilinen ölümcül kas zarı enfeksiyonu olan 'Fournier Gangreni'ne dönüşen Mustafa Çalışkan, mikroskop altında yapılan 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Çalışkan'ın ameliyat sonrasında testislerinden biri alındı.

47 yaşındaki Murat Çalışkan’ın genital bölgesinde 15 gün önce çıkan sivilce kısa sürede büyüdü. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne giden Çalışkan'a yapılan tetkikler ile halk arasında ‘gazlı gangren’ olarak bilinen Fournier Gangreni teşhisi koyuldu. Üroloji kliniğinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde tedaviye alınan Murat Çalışkan’a hayati tehlikesi nedeniyle acil ameliyat planlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Çalışkan’ın uyluk kısmındaki kas ve cilt dokusu, damarları ile birlikte genital bölgeye transfer edildi.

Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, hastalığın yüzde 50 ölüme götürecek kadar ciddi olduğunu söyledi. Çok ciddi bir planlama yaparak ameliyata karar verdiklerini ifade eden Çil, "Genital bölgede çok ciddi bir enfeksiyonla acil olarak hastanemize müracaat etmiş. Hastanemize ilk müracaatında üroloji kliniği tarafından değerlendirilmiş. Üroloji kliniğinde halk arasında ‘gazlı gangren’ olarak bilinen ‘fournier gangreni’ olarak adlandırılan çok ciddi ve hayatı tehdit eden bir enfeksiyon görüldüğünden dolayı acil olarak ameliyata alındı. Bu ameliyat sırasında ölü dokuların tamamı temizlendi ve enfeksiyonun engellenmesine çalışıldı. Takip eden dönemde hastanın genel durumunun bozulmaması ve enfeksiyonun ilerlememesi için Üroloji kliniği tarafından tekrar acil olarak ameliyata alındı ve bu ameliyat sırasında genital bölgedeki testislerinden birinin alınması durumunda kalındı. Bu ameliyat sonrasında kalan testisin hormonal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için üzerinin acil olarak kapatılmasına gerek görüldü. Uyluğun iç kısmından çok özellikli bir dokuyu kullanmaya karar verdik" dedi.

"Operasyon 5 saat sürdü"

Dünyada çok ender yapılan bu ameliyatın Eskişehir Şehir Hastanesi’nde başarıyla uygulandığının altını çizen Doç. Dr. Çil, şunları söyledi:

"Biz bu tür ameliyatları mikroskop eşliğinde yapıyoruz. Uyluk bölgesindeki çok özellikli dokuyu genital bölgeye transfer ederek hem hastanın testisi üzerindeki yumuşak doku örtüsünü sağlamayı hem de oradaki kayıp dokuyu tamamlayarak hem fonksiyonel hem de kozmetik bir ameliyat yapmayı planladık. Yaptığımız bu ameliyat, çok özellikli bir ameliyattır. Hastanın uyluk kısmındaki kas ve cilt dokusu kendi damarları ile birlikte genital bölgeye transfer edildi. Mikroskop altında gerçekleşen bu ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Uyluk iç kesiminden alınan kasla hastanın kaybedilen testisi taklit edilecek şekilde şekillendirilerek yerine yerleştirildi. Hastanın doku alınan kısmı da tamamen kapatıldı ve sadece bir çizgi kalacak şekilde bir ameliyat gerçekleştirildi. Dünyada çok ender yapılan bu ameliyat Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Hastayı takibimiz halen devam etmekte ve yakın zamanda hastayı taburcu etmeyi planlamaktayız. Hastamızın durumu gayet iyi. Bu ‘gazlı gangren’ hastalarda yüzde 50’ye kadar ölüme neden olabilen çok ciddi bir hastalıktır. Hastamız hem çok ciddi bir hastalıktan kurtuldu hem de genital bölgesi fonksiyonel ve estetik olarak hayatını devam ettirebileceği bir ameliyat başarılı bir şekilde hastanemizde gerçekleştirildi."

"Hastalık beni öldürüyordu"

Operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Murat Çalışkan ise bir sivilce nedeniyle hayatının karardığını söyledi. Hayati tehlikesi nedeniyle çok endişelendiğini anlatan Çalışkan, "Hocalarımızın sayesinde kurtuldum. Kasıklarımda aşırı şişme oldu. Bu hastalık neredeyse beni öldürmek üzereydi. Hocalarımız bana bütün gereken ilgiyi gösterdiler. Ellerine sağlık, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçek mucize doktorlarımız Eskişehir'de. Hepsi ellerinden geleni yaptılar ve hayatımı kurtardılar" dedi. (DHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanlışlıkla 5 doz coronavirüs aşısı vuruldu!16 Ocak 2021 Cumartesi 22:30
  • TIP-İŞ'ten Başbakan Saner'e "yasayı çiğneme" uyarısı16 Ocak 2021 Cumartesi 22:27
  • "Yarın sabah açıklanacak" denen Sağlık Üst Kurulu kararları halen açıklanmadı!16 Ocak 2021 Cumartesi 22:17
  • Bakanlık'tan korona aşısı uyarısı: Yan etki olursa...16 Ocak 2021 Cumartesi 22:00
  • Bilim Kurulu Üyesi aşının ilk yan etkisini açıkladı!16 Ocak 2021 Cumartesi 21:30
  • Prof. Dr. Nedime Serakıncı: "Sinovac aşısına 'Çin malı' diye yaklaşmak doğru değildir"16 Ocak 2021 Cumartesi 20:31
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 93 Milyon 557 Bini Geçti16 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
  • Dondurmaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı!16 Ocak 2021 Cumartesi 19:30
  • Lapta'da yerel bulaş patladı! Dün 12 vaka tespit edildi!16 Ocak 2021 Cumartesi 14:05
  • DSÖ Uluslararası Seyahatlerde "Aşı Pasaportu Şartı" Getirilmemesini Tavsiye Etti16 Ocak 2021 Cumartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti