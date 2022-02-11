Genital Kararma Nasıl Giderilir?

Genital bölge kararması çoğu kadının dert yandığı bir durumdur. Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan bu kararmaları yok edecek birkaç yöntemi sizin için derledik. Pek çok kişinin yaşadığı bu sorunu çeşitli yöntemler ile ortadan kaldırarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İşte genital kararmaları yok edecek yöntemler…

LİMON KÜRLERİ İLE GELEN DOĞAL BEYAZLIK!

Limonun vücut beyazlatmaya olan etkisi pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Genital kararmalara karşı limon suyu uygulaması ile karartılara veda edebilirsiniz. Limon masajı olarak da bilinen bu yöntemi uygulamak ise oldukça basit. Genital bölgenize, limon damlatarak ile birkaç dakika masaj yapıp, limon kuruduktan sonra ise özel bölgenizi durulayabilirsiniz. Limon masajını, 2-3 günde bir uygulayarak kararmalardan kurtulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise genital bölgenizde herhangi bir yara veya kesik olmaması çünkü böyle bir durumda limonun asidi genital bölgenizde yanma hissi yaratabilir.

Vajina kararmasına karşı uygulanabilecek doğal yöntemlerden biri de yoğurt kürüdür. Bir miktar yoğurt ve yarım limonun suyu ile bir kür oluşturabilir ve bu kürü haftada 1-2 kez genital bölgenize uygulayabilirsiniz. Bu kürü genital bölgenize sürdükten bir süre sonra kurumasını bekleyin sonrasında da bölgenizi yıkayın. Durulama işleminin ardından bebek pudrası kullanabilirsiniz.

Vajina bölgesindeki kararmaların nedenlerinden biri de ölü deri birikmesidir. Genital bölgeyi ölü deriden kurtarmanın birincil yolu ise kese uygulamasıdır. Hassas bir kese ile haftada 1-2 kez genital bölgenize uygulayacağınız kese ile özel bölgenizi ölü derilerden kurtarıp beyazlatabilirsiniz.

BİTKİSEL KÜRLER BAŞARILI SONUÇ VERMİYOR İSE...

Bir jinekolog ya da dermatologa danışarak özel bölge kararması için krem tavsiyesi alabilirsiniz. Uzman tavsiyesi ile alınan bu tür kremleri uygularken ise temkinli olmalı, doktorunuzun söylediklerinin dışına çıkmamalısınız.

Doğal çözümler ile geçmeyen kararlamalar için ise renk açma işlemi uygulanmaktadır. Estetik ve plastik cerrahi uzmanları, genital bölge kararmaları için lazer ile renk açma işlemi gerçekleştirmektedir.

Genital bölge kararmaları için evde yapılabilecek yöntemleri uygulamadan önce alerjik durumlarınızı, ve cilt hassasiyetlerinizi gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Her ihtimale karşı bu gibi yöntemleri uygularken ilk önce doktorunuza danışmakta yarar var.