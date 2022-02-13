Sinüsler de burun çevresindeki kemik boşluklarıdır. Sinüslere doğru olan akıntı, geniz akıntısı şeklinde meydana gelir. Bu boşlukların fazla dolması tehlikelidir. O yönde, vücut mukus denilen bir salgı salgılarken, bunun birikmesi akıntı hissi yaratır. Bir buçuk litreden fazla şekilde üretilip, sirkülasyonu süren mukus akmaya başlar.

GENİZ NEDEN AKAR?

Geniz akıntısı nasıl geçer diye sorarsak, öncelikle, bunun sebepleri üstüne eğilmemiz sağlıklı olacaktır. Sinüzit, reflü gibi rahatsızlıklar, alerji, grip, nezle, soğuk algınlığı akıntının tetikleyicileri şeklinde işlev görebilirler.

Burnun iyi nefes alamaması, yabancı bir maddenin yutulması, ağza kaçan duman, is, toz, hamilelik, hormon düzensizlikleri vd. geniz akıntısını meydana getirebilir.

GENİZ AKINTISI NELERİN BELİRTİSİNİ TAŞIR?

Geniz akıntısı, ağrılı kulak enfeksiyonundan ötürü de gelişmeye başlamış olabilir. Genellikle, kimi belirtiler gösterir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Boğazda yanma hissi

Yutkunmada zorlanma hissi

Boğazda kaşınma hissi

Burnun kimi zaman tıkalı hissedilmesi

Burundan akıntı gelmesi

Kuru öksürük / sürekli öksürük

GENİZ AKINTISI NASIL ENGELLENEBİLİR?

Geniz akıntısı nasıl geçer diye düşünürsek, bunu öncelikle bir uzmanla konuşmamız gerekir. Doktor kontrolünden geçmeyen bir geniz akıntısının üstüne temel sebebi bilinmeksizin konuşmak, bizi başka taraflara götürebilir.

Geniz akıntısı nasıl geçer dersek, kimi durumlara fazlasıyla dikkat etmemiz gerekir. Bu durumların kimilerini başlıklar halinde sunmamız mümkündür:

Kedi, köpek, kuş alerjisi olan kişiler, evde hayvan barındırmamaya özen göstermelidirler.

Polen mevsiminde alerjisi bulunan insanlar dışarıya fazla çıkmamalıdırlar. Ama, herhangi bir hapşırma, akıntı olduğunda da hemen test için doktora gitmelidirler.

Çiçeklerin yarattığı tozlaşma etkisi de genzi etkileyebilmektedir. Bu yüzden, çiçeklerle ilgilenirken de dikkat etmek gereklidir.

Aşırı tozlu, toz toprak olan yerlerde çok vakit geçirmemek gereklidir.

Baharatlı yiyecek tüketimi azaltılmalıdır.

Geniz akıntısı nasıl geçer diye düşündüğümüzde, kimi doğal yöntemlere de başvurmamız gerekebilir. Bu yöntemlerin kimileri de yardımcı olması açısından buraya eklenebilir: