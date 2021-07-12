  • BIST 1.374,410
  • Altın 500,60
  • Dolar 8,6280
  • Euro 10,2100
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Geniz akıntısı nedir? Geniz akıntısı neden olur?

» »
Geniz akıntısı, ya da diğer adıyla postnazal sızıntı hemen her bireyi hayatının en az bir noktasında doğrudan etkileyen, yaygın bir belirtidir.
Geniz akıntısı nedir? Geniz akıntısı neden olur?

Geniz akıntısı, ya da diğer adıyla postnazal sızıntı hemen her bireyi hayatının en az bir noktasında doğrudan etkileyen, yaygın bir belirtidir. İnsan vücudunda, burunda ve boğazda bulunan bezler burun zarlarını nemlendirmek ve bağışıklık sistemine bağlı olarak enfeksiyonla savaşmak, ya da yabancı maddeleri filtrelemek için sürekli olarak mukus ya da diğer adıyla sümük üretir. 

Bireyler normal şartlar altında vücutlarının ürettiği mukusu farkına bile varmadan, refleksif olarak yutar. Ancak bireyin vücudu çeşitli sebeplerden dolayı fazladan mukus üretmeye başladığında, bunun boğazınızın arkasında biriktiği hissedilebilir. Birey aynı zamanda mukusun burundan boğaza doğru aşağı aktığını da hissedebilir. Fazla mukusun özellikle burundan aşağıya, boğaza doğru akmasına geniz akıntısı adı verilir.

GENİZ AKINTISI NEDEN OLUR?

Geniz akıntısı, çok sayıda farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında en yaygını alerjik tepkimeler ya da diğer adıyla alerjik postnazal damlamadır. Daha önce alerji için test yaptırmış olan bireyler geniz akıntısını tetikleyebilecek alerjik öğelerden daha iyi kaçınabilir veya bu öğelere maruz kalacaklarından önceden haberdar olurlarsa gerekli önlemleri alabilirler. 

Geniz akıntısının en yaygın ikinci nedeni ise, sapmış bir septum olarak kabul edilir. Bu durumda bireyin burun delikleri arasındaki ince kıkırdak duvarın, yani septumun yer değiştiği ve bir yöne doğru eğilmeye başladığı gözlemlenir. Bu eğilme sonucunda burun deliklerinden geçiş yapılabilecek alan küçülür ve normal seviyede olması gereken mukus drenajı engellenerek geniz akıntısı belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir

Geniz akıntısının diğer nedenleri arasında bakteriyel sinüs enfeksiyonları, soğuk havalar ve hava koşullarında ani değişiklikler, kimyasallardan, parfümlerden, temizlik ürünlerinden, ateşten veya diğer tahriş edici maddelerden çıkan dumanlar, kuru, nemsiz hava, soğuk algınlığı veya grip ile sonuçlanan viral enfeksiyonlar, baharatlı yiyecekler, aralarında bazı tansiyon ve doğum kontrol ilaçlarının da dahil olduğu bir takım ilaç grupları, ve hamilelik sayılabilir.

Soğuk havadan dolayı bazen mukus üretimi artabilir veya doğal olmayan ısıtma yöntemlerinden dolayı mukus kalınlaşabilir. Bu durumlar da yine geniz akıntısına neden olur.

Bunlarla birlikte;

- Aşırı baharatlı yiyecek tüketimi,

- Gebelik,

- Burunda sıkışmış nesneler,

- Parfüm, temizlik ürünleri veya çevresel dumanlardan tahriş edici kimyasallar,

- Sigara kullanımı,

- Doğum kontrol hapları ve tansiyon ilaçları,

- KOAH gibi kronik solunum rahatsızlıkları da geniz akıntısına neden olabilir.

 

GENİZ AKINTISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Geniz akıntısı nasıl geçer sorusunun cevabı birden fazladır. Evde hastaların kendilerinin hazırlayabileceği tuzlu burun spreyleri ile burnun içi nemlendirilebilir ve semptomlar böylece azaltılabilir. Uykularda daha az akıntı olması açısından kafa biraz daha yukarıda uyumak semptomları azaltır. Çay veya tavuk suyu gibi ılık ve sıcak içecekler mukusu inceltebilir ve dehidrasyonu önler. Bunun yanında bol su içmek mukusu inceltir ve burnun içini nemli tutar. Bu da semptomların azalmasını sağlar. 

Hastalığın 10 günden fazla sürmesi halinde doktora muayene olmak önemlidir. Keskin bir kokuya sahip mukus, ateş veya boğazda hırıltı başka hastalıkların işaretçisi olabilir. Böyle durumlarda doktor, semptomları tetikleyen hastalıkların tedavisi için antibiyotiklerden yardım alır. Rinit veya sinüzit gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkan geniz akıntısının tedavisi için altta yatan nedenler araştırılmalı, yani rinit ve sinüzitin tedavisinin yapılması gerekir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde 3 Milyar 390 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı11 Temmuz 2021 Pazar 16:00
  • Covid-19: Paris'teki 4 bin kişilik deneme konserinde enfeksiyon artışı görülmedi11 Temmuz 2021 Pazar 13:01
  • Avrupa koronavirüs önlemlerini yeniden artırıyor11 Temmuz 2021 Pazar 11:11
  • Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Pandemi yavaşlamıyor10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:22
  • İngiltere araştırdı! Aşılananlarda en yaygın görülen Covid-19 semptomlarını ortaya koydu10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:02
  • TC Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:01
  • Dr. Dizdarlı'dan AŞI ile ilgili en çok sorulan 10 soruya 10 cevap10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:34
  • Prof. Dr. Yalçın: Delta varyantı yüzde 60 daha bulaşıcı ve etkin10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:04
  • 'Alerji tedavisinde en güvenilir yöntem aşılama'10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:02
  • Kansızlığa iyi gelen 30 besin10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti