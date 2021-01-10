  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Geniz Eti Ameliyatı Geçiren Çocuklar, Bir Günde Normal Yaşamlarına Dönebiliyor

» »
Geniz Eti Ameliyatı Geçiren Çocuklar, Bir Günde Normal Yaşamlarına Dönebiliyor
Geniz Eti Ameliyatı Geçiren Çocuklar, Bir Günde Normal Yaşamlarına Dönebiliyor

Tıp dilinde adenoid hipertrofisi olarak adlandırılan geniz eti hastalığının çocukluk çağı rahatsızlıklarından biri olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan,  geniz eti dokusunun, genzin arka – üst duvarında yerleşmiş bir lenfoid doku kitlesi olduğunu ve bu dokunun bağışıklık sistemi hafızasının gelişmesinde önemli bir rolü bulunduğunu belirtti.  “Doğumda geniz eti her çocukta bulunur, ancak daha önce hiçbir patojen ile karşılaşmadığı için küçüktür ve sorun yaratmaz.” diyen Yrd. Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, antijenik uyarım sonucu 3 - 6 yaş arası maksimum büyüklüğüne ulaştığını ve daha sonra gerilemeye başladığını, 15 -16 yaşlarına kadar da gerilemenin tamamlandığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan; “Çocuklar, evden çıkıp sosyal ortama girdiklerinde geniz etinin ortaya çıkardığı problemlerle karşılaşılaşıyorlar.”

Geniz eti probleminin genellikle çocukların ev ortamından çıkıp kreş gibi sosyal ortamlara girdiği dönemlerde belirti vermeye başladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, üst solunum yollarının nefes alma esnasında sürekli olarak mikroorganizmalarla temas halinde olduğunu ve özellikle yuvaya giden çocukların sürekli olarak birbirlerine bulaştırmaları sonucu geniz eti büyümesinin sıklığının kreş döneminde arttığını belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan şöyle devam etti : “Mikroorganizmaların tekrarlayan temaslarına maruz kalma, alerji ve anne babanın sigara içmesi gibi nedenlerden dolayı bu lenfoid oluşumlar büyüyüp hipertrofik hale gelebilmektedir.  Adenoid çocukların büyüme ve gelişmesinde etkisi olan bir sağlık sorunudur.  Geniz eti nedeniyle yaşanan bu sorunlar çocuklarda burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, tıkayıcı uyku apnesi, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece uyurken çiş kaçırma, yutma ve konuşma bozuklukları, tat ve koku almada azalma, sinüzit, orta kulakta sıvı toplanması, orta kulak iltihabı, işitmede azalma, ağız kokusu, bademcik iltihabı, farenjit, ses teli iltihabı, akciğer iltihabı, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, gibi birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Hatta bu nedenlerden dolayı özellikle sık enfeksiyon geçiren, sürekli bir burun tıkanıklığı, horlama ve ağzı açık uyuma gibi sorunları olan çocuklarda, aileler tetikte olmalıdır.  Geniz eti sorununun çocuklarında da olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurup bir kulak burun boğaz hastalıkları hekimine başvurmalıdırlar.”

Çocuklar Ameliyat Günü Taburcu Ediliyor

Günümüzde endoskopik muayene yöntemlerinin daha kolay uygulandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr.  Eda Tuna Yalçınozan, bu muayene yöntemleri sayesinde tanının doğru bir şekilde konulabildiğini, bununla beraber semptom ve bulguların uygunluk göstermediği durumlarda ise radyolojik incelemelerin de gerektiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr.  Eda Tuna Yalçınozan şöyle devam etti;  “Bazen geniz eti dokusu enfeksiyon nedeniyle büyüyebilir ve haftalar boyunca bu enfeksiyon hali devam edebilir.  Bu duruma geniz eti iltihabı adı verilmektedir.  Sürekli olan burun tıkanıklığı veya akıntısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kulak ağrısı ve kulak enfeksiyonları ayrıca öksürük gibi şikayetlere neden olabilir.  Geniz eti enfeksiyonlarında tedavi ilk basamakta antibiyoterapi ve diğer yardımcı ilaçlardır; fakat çocuk sinüzit veya otit gibi enfeksiyonları çok sık yaşamaya başladıysa, medikal tedavi artık işe yaramayacaktır ve beraberinde solunum problemleri de devam edecektir. Bu gibi durumlarda adenoid dokusunun alınması gerekmektedir. Bu işleme de adenoidektomi (geniz eti alınması) ameliyatı denmektedir.  Adenoidektomi ameliyatı endikasyonlara uyan doğru tanı ile beraber her yaşta yapılabilmektedir. Ameliyat, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi tarafından, hastane veya cerrahi merkezlerde genel anestezi altında uygulanan bir işlemdir.  Hatta ameliyat sonrası herhangi beklenmeyen bir durum gelişmediği sürece, hastalar gün içinde taburcu edilebilmektedir.  Yaklaşık 4-6 saatlik bir ameliyat sonrası dönemin ardından, hastalar katı ve sıcak olmamak koşulu ile birçok şeyi yemeye başlayabilmekte, ameliyatın ertesi günü ise normal yaşantılarına devam edebilmektedir.“

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan’ı Ziyaret etti04 Ocak 2021 Pazartesi 14:03
  • 5 Müzeye girişler ocak ayına kadar ücretsiz03 Ocak 2021 Pazar 13:22
  • Yakın Doğu Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ı  Ziyaret Etti01 Ocak 2021 Cuma 14:12
  • 2020’ye Sanatla Veda31 Aralık 2020 Perşembe 15:03
  • KKTC’deki COVID-19 Vakalarının yüzde kaçı ağır?31 Aralık 2020 Perşembe 14:27
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Dekoratif Süslemeler Yaparak Yeni Yılı Kutladı...30 Aralık 2020 Çarşamba 15:45
  • Kalp Krizi Geçiren Hastanın Kalbinde Oluşan Delik, Kıbrıs'ta İlk Kez Uygulanan Şemsiye Yöntemiyle Kapatıldı.29 Aralık 2020 Salı 17:10
  • “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” Projesinin Sonuçları Açıklandı28 Aralık 2020 Pazartesi 17:23
  • Bir Müzede Sergilenen En Büyük Linol Baskı Eser Olacak “Panoramik Alasya”, Ocak Ayından İtibaren Surlariçi Şehir Müzesinde28 Aralık 2020 Pazartesi 15:07
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan ‘COVID-19’ Esinli Eserler Güney Kore’de Ödüle Layık Görüldü.26 Aralık 2020 Cumartesi 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti