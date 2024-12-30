  • BIST 9889.71
  • Altın 2965.937
  • Dolar 35.2955
  • Euro 36.8385
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Geoffrey Hinton: Yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimali yüzde 20'ye yükseldi

»
"Yapay Zekanın Babası" olarak anılan Profesör Geoffrey Hinton, yapay zekanın insanlığın sonunu getirme olasılığıyla ilgili tahminlerini güncelledi. Hinton, bu riskin önümüzdeki otuz yıl içinde gerçekleşme ihtimalinin yüzde 20’ye kadar çıktığını belirtti.
Geoffrey Hinton: Yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimali yüzde 20'ye yükseldi

BBC Radio 4’ün Today programında konuşan Hinton, daha önce bu ihtimali yüzde 10 olarak gördüğünü ancak bu oranı yüzde 20’ye kadar yükselttiğini söyledi.

The Guardian’a göre, Hinton bu değişiklikle ilgili, “Çok bir fark yok, 10 ile 20 arasında” ifadelerini kullandı. Program sunucusu ise bu oranların giderek daha korkutucu hale geldiğine dikkat çekti.

Hinton, insanlığın yapay zeka karşısındaki durumunu bir benzetmeyle açıkladı. İnsanlığı ve yapay zekayı “üç yaşındaki bir çocuk” ile yetişkin bir birey olarak karşılaştırarak, gelecekte insanların, yapay zekanın karşısında çocuk gibi savunmasız kalacağını ifade etti.

Yıllardır süregelen uyarılar

Geoffrey Hinton, kontrolsüz yapay zeka gelişimine karşı uzun süredir eleştirilerde bulunuyor. Bu yılın başlarında Google’daki görevinden istifa ederek bu konudaki endişelerini daha açık bir şekilde dile getirdi.

Hinton, yapay zekanın insanlardan daha zeki hale gelmesinin mümkün olduğunu ve bu ihtimalin başlangıçta çok az kişi tarafından ciddiye alındığını vurguladı. Ancak bu geçişin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğine dair uyarılarda bulundu.

OpenAI ve güvenlik tartışmaları

Hinton, OpenAI’daki yönetim krizi ve CEO Sam Altman’ın görevden alınmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Hinton, bu süreçte Altman’ı görevden alan eski öğrencisi Ilya Sutskever’i övdü ve onun yapay zeka güvenliğine verdiği önemi dile getirdi.

Ancak OpenAI’nin, kuruluş amacındaki güvenlik odaklı yaklaşımı zamanla bir kenara bırakıp daha çok kâra odaklandığını belirtti ve bu durumu “çok talihsiz” olarak nitelendirdi.

Hinton’dan liderlere çağrı

Geoffrey Hinton’un yapay zeka ile ilgili uyarıları, teknoloji liderleri ve yasa koyucular için bir alarm niteliğinde. Hinton, yapay zekanın hızla geliştiğini ve insanlığın geleceğini korumak için daha sıkı kontrol mekanizmaları ile etik kuralların bir an önce devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda Çin’in yapay zeka alanındaki ilerlemeleri de dikkat çekiyor. Özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve açık kaynak projeleriyle ABD’ye rakip olan Çin, YZ teknolojisindeki bu yükselişi bir avantaj olarak görüyor.

Geoffrey Hinton’un uyarıları, yapay zeka alanındaki tehlikelerle ilgili daha geniş bir farkındalık yaratma ihtiyacını gözler önüne seriyor. Bu alanda alınacak tedbirler, insanlık için kritik bir dönüm noktası olabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gençlerin günlük ortalama 4,5 saati internette geçiyor20 Aralık 2024 Cuma 21:16
  • Çinli bilim insanları Ay'ın toprak örneklerinden manyetik alan değişimini ortaya çıkardı20 Aralık 2024 Cuma 19:14
  • Akıllı saatlerdeki gizli tehlike19 Aralık 2024 Perşembe 19:52
  • Yapay zeka bunadı mı? Bilişsel testte ilginç sonuçlar19 Aralık 2024 Perşembe 18:51
  • Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya’ya dönüşü bir kez daha ertelendi18 Aralık 2024 Çarşamba 21:16
  • Veri ihlali yapıldığını iddia etmişti: OpenAI çalışanı evinde ölü bulundu18 Aralık 2024 Çarşamba 19:02
  • Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya’ya dönüşü bir kez daha ertelendi18 Aralık 2024 Çarşamba 18:26
  • NASA ve SpaceX gökyüzünü haritalayacak: Görev tarihi belli oldu17 Aralık 2024 Salı 21:48
  • X’in trafiği düşüyor, Bluesky yükseliyor17 Aralık 2024 Salı 21:18
  • X'i terk eden şirketlerin sayısı artıyor, 20 Ocak için toplu terk çağrısı yapılıyor12 Aralık 2024 Perşembe 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti