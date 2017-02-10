George Clooney ikiz babası oluyor!

Ünlü oyuncu George Clooney 55 yaşında ikiz babası oluyor.

Clooney’nin 39 yaşındaki eşi Amal Alamuddin’in ikiz bebeklere hamile olduğu açıklandı. Mutlu haberi The Talk programının sunucusu Julie Chen programında duyurdu.

Chen, ünlü şarkıcı Beyonce’nin kısa bir süre önce sosyal medyada ikiz bebek beklediğini duyurmasına gönderme yaparak “İkiz bekleyen tek ünlü yıldız Beyonce değil, George ve Amal’a tebrikler” diyerek çiftin bebek heyecanını seyircilerine duyurdu.

George Clooney ve Amal Alamuddin’in bebeklerinin önümüzdeki Haziran ayında dünyaya gelmesi bekleniyor. 55 yaşındaki George Cloonel ile 39 yaşındaki Amal Alamuddin, 2014 yılında Venedik’te evlenmişti. Amal Alamuddin’in hamile olduğu söylentisi bir süredir magazin kulislerinde dolaşıyordu.