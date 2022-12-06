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George Clooney’den sosyal medya çağında yıldız olmanın formülü

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Oscar ödüllü ünlü oyuncu ve yönetmen George Clooney, "sosyal medya çağında bir yıldız" olmanın kuralını paylaştı.
George Clooney’den sosyal medya çağında yıldız olmanın formülü

61 yaşındaki dünyaca ünlü aktör George Clooney, Washington Post’ta yayınlanan bir yazıda, “akşam üç kadeh içki içtikten sonra” girdiğinde sorun olacağını düşündüğü sosyal medya platformlarına dahil olmadığını ve günümüzün 7/24 aktif medya döngüsüne fazla maruz kalmaktan kaçınmayı başardığını söyledi.

Sosyal medya stratejisini direkt olarak “Kaçının” şeklinde açıklayan Clooney, “Bir yıldız olabileceğinizi ve bu kadar müsait olabileceğinizi düşünmüyorum.” diyor.

Clooney’nin bu sözleri, arkadaşları olan merhum Gregory Peck ve Paul Newman gibi film yıldızlarının spot ışıkları altında nasıl yaşanacağını örneklediği geniş bir sohbetin parçasıydı.

Aktör, “Bu, aptal olamayacağınız ve aptalca şeyler yapamayacağınız anlamına gelmez, ancak inandığınız şeyler için duruşunuzu korumak ve içinizde biraz haysiyet barındırmanız anlamına gelir,” diye ekledi.

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