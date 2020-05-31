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George Floyd protestoları | Bir kişi, göstericileri okla vurmaya çalıştı!

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George Floyd protestoları | Bir kişi, göstericileri okla vurmaya çalıştı!
George Floyd protestoları | Bir kişi, göstericileri okla vurmaya çalıştı!

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepkiler tüm eyaletlere yayılıyor. ABD'de bir adamın göstericilere ok ve yayla saldırmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Siyah vatandaş George Floyd’un ırkçı bir polis tarafından boğularak öldürülmesine tepkinin yayıldığı ABD’de, göstericilere ok atmaya ve palayla saldırmaya çalışan bir adam infial yarattı. Protestocular tarafından durdurulan Brandon McCormick kısa süreliğine gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Arabadan ok ve yayla indi

Görüntüleri sosyal medyada gündem olan olay, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde yaşandı. Brandon McCormick, eylemler nedeniyle sekteye uğrayan trafikte arabadan elinde ok ve yayla çıktı. New York Post gazetesinin haberine göre, ırkçılık karşıtı protestocuların kullandığı “Siyahların hayatı önemlidir” sloganına tepki olarak “Bütün hayatlar önemlidir” dedi ve ardından ok atma pozisyonuna geçti. Bu sırada kendisini fark eden çok sayıda protestocu adamın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi.

Olay yerindeki bir eylemci, “Arabasından çıktı, ‘Yeter artık’ diye bağırdı ve insanların üzerine çullanmasından önce kalabalığı hedef aldı. Bana bağırıyordu, sonra arkamdaki bir siyah erkeğe oku doğrulttu” dedi.

Sosyal medyada, McCormick’in eylemcilere karşı arabasından bir palayla indiği bir görüntü de paylaşıldı. McCormick’in bu olayın ardından kısa süreliğine gözaltına alındığı açıklandı.

Sonradan yerel bir televizyon kanalına konuşan McCormick ise kendisine arabada iki siyah erkeğin saldırdığını, ‘silahlarını’ bu nedenle çıkardığını öne sürdü.

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