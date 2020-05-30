  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

George Floyd protestoları: Detroit'te kalabalığa ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

» »
George Floyd protestoları: Detroit'te kalabalığa ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti
George Floyd protestoları: Detroit'te kalabalığa ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alınan Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından Minnesota eyaletinin başkentinde başlayan ve kısa süre içinde ABD'nin birçok büyük şehrine yayılan eylemlerde ilk kez biri hayatını kaybetti.

Associated Press'in aktardığına göre Michigan eyaletinin Detroit kentinde bir SUV'den George Floyd cinayetini protesto edenlere ateş açıldı.

Protestoculardan biri SUV'den açılan ateş sonucunda vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ve kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden protestocunun 19 yaşında olduğu bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada olayın yerel saatle 23.30 sularında Greektown bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Şüpheliler ve kurban hakkında herhangi bir detay verilmedi.

Detroit kentindeki protesto yürüyüşü barışçıl başlasa da gecenin ilerleyen saatlerinde şiddet olayları meydana geldi. Bir polis memurunun taşla vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Çevik kuvvetin kalabalığa biber gazı sıktığı aktarıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:44
  • ABD'de polis şiddeti protestoları yayılıyor, Trump halkı tehdit etti29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
  • Minnesota'da acil durum ilan edildi29 Mayıs 2020 Cuma 17:55
  • George Floyd protestoları: Minneapolis'te göstericiler bir polis karakolunu ele geçirdi29 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • George Floyd'u öldüren polis daha önce defalarca şikâyet edilmiş!29 Mayıs 2020 Cuma 17:10
  • Louısvılle'de Polisin Öldürdüğü Siyahi Kadın İçin Düzenlenen Gösteride Ateş Açıldı29 Mayıs 2020 Cuma 13:40
  • Trump’tan Minneapolis’teki gösterilere ilişkin Belediye Başkanı ve protestoculara sert uyarı29 Mayıs 2020 Cuma 09:27
  • ABD Başkanı Donald Trump Sosyal Medya Üzerinde Baskı Kurmayı Amaçlayan Kararnameyi İmzaladı29 Mayıs 2020 Cuma 08:43
  • ABD’de ‘George Floyd’protestoları sürüyor29 Mayıs 2020 Cuma 08:30
  • BM: ABD polis şiddetini durdurmalı29 Mayıs 2020 Cuma 07:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti