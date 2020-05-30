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George Floyd'un Ölümüne Sebep Olan Polis Memuru Cinayetle Yargılanacak

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George Floyd'un Ölümüne Sebep Olan Polis Memuru Cinayetle Yargılanacak
George Floyd'un Ölümüne Sebep Olan Polis Memuru Cinayetle Yargılanacak

 ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, cinayetle yargılanacak.

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Chauvin'in  tutuklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurunun üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı. 

Freeman, olay yerindeki diğer üç polisle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

Çevredekiler tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu.

Olaya karışan polislerin yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD’nin değişik yerlerinde protestolar sürüyor.

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