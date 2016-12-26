 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAysel Tuğluk gözaltına alındı

George Michael hayatını kaybetti

»
George Michael hayatını kaybetti
George Michael'ın Oxfordshire'daki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Last Christmas adlı şarkısı Noel'in vazgeçilmezleri arasında yer alan sanatçının Noel'de hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael'ın menajeri Michael Lippman ünlü sanatçının pazar akşamı İngiltere'nin Oxfordshire kentindeki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Lippman, 53 yaşındaki sanatçının ailesi adına yaptığı açıklamada, "böyle zor bir dönemde ailenin özel yaşamına saygı duyulmasını istedi."

Sanatçının ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı belirtildi. Michael, 2011 yılında zatürree geçirmişti.

ngiliz bir anne ve Yunan bir babanın oğlu olan Georgios Kyriakos Panagiotou müzik dünyasına okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile kurduğu Wham grubuyla adım attı. Wham 1980'li yıllarda birçok önemli hit şarkıya imza attı.

Wham, Last Christmas adlı şarkısıyla 80'lerde büyük bir başarı elde ederken bu şarkı Noel klasikleri arasında yer alıyor. Wham grubuyla,  Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper ve Freedom gibi şarkılarla müzik listelerinde üst sıralara yerleşen George Michael 1987 yılında solo kariyerine başladı.

George Michael 1987 yılında Faith adlı albümü ile büyük bir başarı elde eti. Jesus To A Child, Fastlove ve I Want Your Sex gibi şarkıları da şarkıcının klasikleşen parçaları arasında. George Michael'ın uzun yıllar süren kariyeri boyunca yüz milyona yakın albümü satıldı. 

George Michael 1990'lı yıllarda annesi ve hayat arkadaşını kaybetti. Sanatçının kayıplarının ardından o dönem büyük bir depresyon yaşadığı haberleri basına yansımıştı. Bu dönemde Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bir demeçte George Michael, "Sevdiğim onca insana korkunç şeyler oldu" demişti.

Ünlü isimlerden mesajlar

Dünyaca ünlü şarkıcının ani ölümü nedeniyle sanatçı dostları ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getiren açıklamalar yaptı. Wham’den grup arkadaşı Andrew Ridgeley “çok üzgün” olduğunu ifade etti, Duran Duran grubu da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “2016 – Bir başka yetenekli ruhu daha kaybettik. Tüm sevgi ve iyi dileklerimiz George Michael’ın ailesiyle” diye yazdı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mor ve Ötesi: Şu 20 yılda herşeyi enayilik derecesinde şeffaf yaşadık25 Aralık 2016 Pazar 22:36
  • Tom Hanks: Sinemayı bırakabilirim25 Aralık 2016 Pazar 21:48
  • Güneş enerjisini elektriğe dönüştüren yol açıldı25 Aralık 2016 Pazar 20:43
  • Madonna'dan sonra Björk'ten de cinsiyetçiliğe tepki:Tüm kızlar farklı olma hakkına sahiptir25 Aralık 2016 Pazar 18:22
  • Emrah mirasını açıkladı25 Aralık 2016 Pazar 16:33
  • Status Quo'nun gitaristi hayatını kaybetti25 Aralık 2016 Pazar 15:31
  • Kendisi açıkladı: Behzat Ç. dönüyor!25 Aralık 2016 Pazar 14:59
  • Hangi alkol türü, kaç kilo yapar?25 Aralık 2016 Pazar 14:36
  • Baklavadan en büyük "Çingene Kızı Mozaiği" rekoru kırıldı25 Aralık 2016 Pazar 12:38
  • Robotlarla seks ne kadar etik?24 Aralık 2016 Cumartesi 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti