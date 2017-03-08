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George Michael'ın ölüm nedeni açıklandı

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George Michael'ın ölüm nedeni açıklandı
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael'ın doğal nedenlerle öldüğü açıklandı.

DÜNYACA ÜNLÜ İNGİLİZ ŞARKICININ, "KALP KASI İLTİHABI VE KARACİĞER YAĞLANMASI" NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRTİLDİ

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael'ın doğal nedenlerle öldüğü açıklandı.

Oxfordshire Adli Tabibi Darren Salter, yaptığı açıklamada, geçen aralık ayında hayatını kaybeden Michael'ın, "kalp kası iltihabı ve karaciğer yağlanması" nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Sanatçının ölüm nedeninin daha önce kalp yetmezliği olduğu belirtilmiş, ancak ölümün doğal sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştı. Salter, sanatçı eceliyle öldüğü için soruşturmanın sürdürülmesine ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan ve 1963 yılında Londra'nın kuzeyinde dünyaya gelen Michael, geçen yıl 26 Aralık'ta, 53 yaşındayken Oxfordshire'daki evinde hayata gözlerini yummuştu.

1980’li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'ın albümleri 100 milyonun üzerinde satıldı. 1987 yılından itibaren kariyerine solo albümlerle devam eden George Michael, "Keep the Faith" adlı parçasıyla aylarca liste başı kaldı.

Ünlü sanatçının yıllar boyunca uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için mücadele verdiği biliniyordu. Michael, Ekim 2006'da uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmaktan, 2008 yılında da uyuşturucu madde bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. George Michael, Ekim 2010'da aracıyla yoldan çıkarak Londra’nın kuzeyinde bir dükkana girmişti. Esrar kullandığını itiraf eden sanatçı, 8 haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı.

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