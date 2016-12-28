George Micheal'ın mirası açıklandı

Micheal, Martin Kemp'in çocukları Roman ve Harley Moon Kemp'in vaftiz babasıydı

53 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı George Micheal'ın 100 milyon sterlin (430 milyon TL) değerindeki mülkünün vaftiz çocuklarına dağıtılacağı bildirildi.

İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre; George Micheal, bas gitarcı ve oyuncu Martin Kemp'in çocukları Roman ve Harley Moon Kemp'in vaftiz babasıydı. Micheal'ın Kenny Goss'un çocukları Harley Moon ve Roman'a da belli bir miktar para bırakması bekleniyor. George Micheal hayatı boyunca yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine yaptığı destekle de tanınıyor.

Gazetenin iddialarına göre ünlü oyuncunun mirasının bir bölümü de bu derneklere aktarılacak. Bu dernekler arasında Macmillan Kanser Desteği Derneği de bulunuyor. Michael'in ablaları Melanie ve Yioda'nın da mirastan pay alması bekleniyor.