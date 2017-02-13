Gerçek bir doğa mucizesi Aloe Vera! İşte Aloe Veranın faydaları

İşte Aloe Veranın faydalarından birkaçı

Özellikle de kış aylarında dudak çatlaması sorunu ile sıkça karşılaşırız. Bu soruna birebir gelen şeylerden biri de aloe veradır.

Güneş yanıkları veya vücudunuzdaki herhangi bir yaranın hızlıca kapanmasını ve iz kalmamasını sağlar.

Aloe verayı yüzünüze maske şeklinde de uygulayabilirsiniz. Cildinizi yumuşar ve besler.

Eğer ne yaparsanız yapın ayak kokusunu gideremiyorsanız aloe verayı denemelisiniz. Ayak kokusu konusunda uzman bir çözümcü olduğu görülüyor.

Makyajınızı temizlemek için birbirinden farklı ve pahalı ürünler kullanacağınıza aloe verayı makyaj temizleme malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Özellikle kirpiklerinizi daha uzatmak isteyenler kullanabilir. Saçların daha hızlı uzadığı da diğer faydaları arasındadır.

Yüzünüzde beklenmedik ve olmadık zamanda beliren aknelerden kurtulmak için ise aloe veranın harika bir etkisi vardır.