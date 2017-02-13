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Gerçek bir doğa mucizesi Aloe Vera! İşte Aloe Veranın faydaları

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Gerçek bir doğa mucizesi Aloe Vera! İşte Aloe Veranın faydaları
Güzelliğiniz için birçok çeşidini kullandığınız Aloe Veranın ne işlere yaradığını tahmin dahi edemezsiniz…

İşte Aloe Veranın faydalarından birkaçı

  • Özellikle de kış aylarında dudak çatlaması sorunu ile sıkça karşılaşırız. Bu soruna birebir gelen şeylerden biri de aloe veradır.

  • Güneş yanıkları veya vücudunuzdaki herhangi bir yaranın hızlıca kapanmasını ve iz kalmamasını sağlar.

  • Aloe verayı yüzünüze maske şeklinde de uygulayabilirsiniz. Cildinizi yumuşar ve besler.

  • Eğer ne yaparsanız yapın ayak kokusunu gideremiyorsanız aloe verayı denemelisiniz. Ayak kokusu konusunda uzman bir çözümcü olduğu görülüyor.

  • Makyajınızı temizlemek için birbirinden farklı ve pahalı ürünler kullanacağınıza aloe verayı makyaj temizleme malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

  • Özellikle kirpiklerinizi daha uzatmak isteyenler kullanabilir. Saçların daha hızlı uzadığı da diğer faydaları arasındadır.

  • Yüzünüzde beklenmedik ve olmadık zamanda beliren aknelerden kurtulmak için ise aloe veranın harika bir etkisi vardır.

  • Ayrıca tırnaklarınızı güçlendirir ve göz altı torbalarınızın tedavisinde de kullanabilirsiniz.
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