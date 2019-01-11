Gerçek kullanım yerlerini öğrendiğinizde şaşıp kalacağınız 9 emoji

Bazen ufacık bir simge birçok şeyi ifade edebiliyor. Sanal yazışmalarda çok kullanılan emojiler, son günlerde iyice ünlü oldu ve tüm sosyal medyalarda kullanılır hâle geldi. İşte muhtemelen yanlış yerlerde kullandığınız 9 emoji ve gerçek anlamları...

Ne zaman bir felaket olsa veya birinin yardıma ya da desteğe ihtiyacı olsa diğerleri desteklerini bu emoji ile gösteriyorlar. Fakat aslında bu emoji karşısındaki kişiden özür dilemek veya minnetterlığı ifade etmek için ortaya çıkmış.

2

Yıldız kayması

Etkileyici görünümü nedeniyle çoğunlukla yıldız kayması ve bu çağırışmla dilek tutmayı çağtıştırıyor. İyi şans dilemek için de kullanıldığı oluyor. Ama aslında çizgi filmlerinden aşina olduğumuz bir baş dönmesini ifade ediyor.

3

Tavşan kulaklı dans eden kızlar

Çoğunlukla mutluluk veya kız kıza eğlenmek anlamında kullanılıyor. Fakat bu emoji özellikle uzak doğu için, tavşan kızlar ve benzeri cosplay kostümleri ifade etmek için hazırlanmış.

4

Eller başın üzerinde

Bu işaret yaygın olarak iki farklı şeyi ifade etmek için kullanılıyor. Bunlar ilki büyük bir şaşkınlık veya hayrete düşme. İkinci olaraksa ellerin yukarıda birleşmesi pek çok kullanıcı tarafından baleye benzetiliyor. Ama aslında bu işaretin ortaya çıkma nedeni OK yani Tamam anlamına gelen bir işaret yapmak.

5

Açık eller

Bu genellikle kullanıcıların bir şeyi reddettiklerinde kullandıkları bir işaret olsa da, aslında kucaklamak anlamında üretilmiş.

6

Yatan adam

Yerde yatan bir adama benzeyen bu emoji kullanıcıların düşünceli olduklarında kullandıkları bir simge. Ama aslında bu birinden özür dilemek veya birine saygısını göstermek amacıyla ortaya çıkmış durumda.

7

Terleyen surat

Alnından bir damla ter damlayan bu surat ya çok çalışmak, aşırı fiziksel yorgunluk ya da üzüntü amacıyla kullanıyor. Ama aslında bu stres ve kaygı dolu bir durumu ifade etmek için üretilmiş.

8

Eli havada kadın

Bir elini dalga geçercesine yayına kaldırmış olan bir kadını gösteren bu işaret genellikle "senden daha iyiyim" demek veya söylenen bir sözü önemsememek, hafife almak anlamında kullanılıyor. Ama aslında "size nasıl yardım edebilirim" diye bir görevliyi ifade etmesi için tasarlanmış.

9

Üzgün surat

Gözünden damlayan bir damla göz yaşı ile üzgün, hatta ağlayan birini gösterdiğini düşündüğünüz bu ifade aslında uykusu gelmek anlamını taşıyor.