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Gerçek mi değil mi anlaşılamıyor! Zuckerberg’in videosu ortalığı karıştırdı (video)

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Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Facebook'un kurucusu Instagram ve Whatsapp'in sahibi Zuckerberg'ün videosu sosyal medyayı karıştırdı.
Gerçek mi değil mi anlaşılamıyor! Zuckerberg’in videosu ortalığı karıştırdı (video)

Instagram’da yayınlanan bir videoda Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün “Bir saniyeliğine hayal edin. Bir adam milyarlarca insanın çalınan verilerini, hayatını, geleceğini kontrol ediyor. Bunun hepsini Spectre’ye borçluyum. Spectre verileri kontrol edenin geleceği kontrol edeceğini bana gösterdi” ifadelerini kullandığı görüldü.

Paylaşılan bu videonun kısa süre sonra yapay zeka tarafından oluşturulduğu ortaya çıksa da oluşturulan Zuckerberg görüntüsü ve sesi izleyenleri hem hayran bıraktı hem de bu yöntemle oluşturulabilecek manipülasyonlar için endişelendirdi.

 

 

Instagram’dan yapılan açıklamada, “Bu içeriği de diğer bütün yanlış bilgilendirme amacı taşıyan içerikleri elediğimiz gibi eleyeceğiz” denildi.

Benzer bir durum daha önce ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Pelosi için de yaşanmıştı. Bu video sonrasında Başkan Trump, Demokratlerın lideri konumundaki Pelosi için çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

SPECTRE NEDİR?

Spectre, İngiliz sanatçı Bill Posters tarafından hayata geçirilen bir proje. Projenin amacı insanların dijital yönlendiricilerin farkına varması ve bilginin çevirimiçi güçle neler yapılabileceğini göstermek.

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