Gerçek Oldukları İçin Korkunçluk Düzeyleri Tavan Yapmış 16 Olay

Çok fazla korkunç hikaye dinlemişizdir, dinlemişsinizdir. Bazılarının gerçek olmadığı o kadar aşikardır ki hikaye ne kadar çarpıcı olursa olsun, içimizde bir yerlere dokunmaz ve bizi korkutmaz.

1. Amacın ne olduğu bilinmeyen bir tarikat töreni.

İtalya’da garip bir tarikatın töreni. Fotoğraf bir baskın sırasında mı çekilmiş, yoksa töreni izlemeye gelen birisi mi çekmiş, bilinmiyor. Fakat yerde kan revan içinde bedenler olduğunu görmek mümkün.

2. Yalnız olduğumuzu düşündüğümüz her an yalnız mıyız acaba?

Yalnız olduğumuzu düşündüğümüz her an yalnız mıyız acaba?

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına şu not düşülmüş: “Dün gece ailem dışarı çıkmıştı ve evde tek başımaydım. Gün ve gece boyunca aralıklarla kar yağdı. Ertesi sabah kahvaltı yapmak için mutfağa indiğimde, gece pek de yalnız olmadığımı fark ettim.”

3. Terk edilmiş bir 'ev'.

Amerika'da arkadaşlarıyla gezerken ıssız bir ev gören ve eve giren 17 yaşındaki Kayla, bu fotoğrafı çekmiş. Duvardaki göz ve yerdeki sembol, evin hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında ipuçları vermiyor değil...

4. İntihara sürükleyen gizemli Taos Uğultusu.

Oldukça düşük ama çevredeki herkes tarafından duyulan bu uğultu yüzünde intihar edenler bile var. Amerika’nın New Mexico eyaletindeki Taos şehrinde duyulduğu için bu adı alan uğultu, dünyanın en gizemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Bilim adamlarının çözemediği bu ses o çevreye giden çoğu kişi tarafından duyuluyor.

5. Kurbanlarının boğazını kafaları kopana kadar ısıran bir cani.

Çocukluk dönemlerinde yaşanılan ailevi problemler bir insanı ne kadar canileştirebilir? Fritz Haarmann için öldürmeye duyulan sevda önce sokak hayvanlarını katlederek başlamış daha sonra ise kurbanın boğazını, kafası kopuncaya kadar ısırıp çiğnemeye kadar gitmiş..

Alman basını onun için "Hannover Vampiri" adını kullandı. Halk arasında da "Hannover Kasabı" olarak anılmıştır. Hazırlamış olduğu yazılı bir itirafname de işlediği cinayetlerden duyduğu cinsel zevki ve hazzı açıkça anlatmıştır. Kendi isteği üzerine halk arasında bir pazar alanında başı kılıçla kesilmek suretiyle idam edildi.

6. Mısır’ı bir dönem devlerin istila etmesi olasılığı.

Fotoğraftaki kesik parmak antik Mısır’dan kalma. “Ne var bunda, mumyadan kopmuş bir parmak işte…” deyip geçmeyin. Bu parmağın uzunluğu 38.1 santim. Bu da demek oluyor ki muhtemelen 4 metre 8 santim uzunluğunda birine aitti. Acaba Mısır bir dönem devler tarafından istila mı edildi?

7. Gerçek bir ultrason görüntüsü.

Hamileliği boyunca çok acı çeken ve dönem dönem de hastaneye giden Sheyla, bir gün acıya dayanamaz ve ultrasona girer. 1991’de çekilen bu görüntü, herkesi şoke eder. Sheyla'nın karnında yaşayan şeyin ne olduğu ise muamma.

8. Genç kalmak ümidiyle yaklaşık 600 bakirenin canını almış bir kadın.

Genç kalmak ümidiyle yaklaşık 600 bakirenin canını almış bir kadın.

Genç kalmanın sırrının kölelerinin kanında banyo yapmakta olduğunu düşünen, onları öldürürken de türlü türlü işkence yöntemleri kullanan, yaklaşık 600 bakire kızın canına kıymış ve sonunda da ‘İblis’ e dönüşmüş bir kadın: Elizabeth Bathory..

Kendisi odada ölü bulunduktan sonra cesedini dışarı taşıyan muhafızlar, cesedi güneş ışığında gördüklerinde resmen şok oldular çünkü bu taşıdıkları ceset Kontes değildi; İblisin ta kendisiydi. Daha sonra, ceset üzerine yapılan incelemeler sonrasında ölüm nedeninin frengi olduğu anlaşıldı ve geçirmiş olduğu bu fiziksel değişimin sebebi de anlaşılmış oldu..

9. Küçük bir çocuğun yaptığı korkunç çizim.

Anaokulu öğrencisi olan ve bu resmi çizen çocuk, geceleri garip sesler duyduğunu ve ziyaret edildiğini ailesine anlatmış. En sonunda da ''Kendini öldür. Seni bekliyoruz'' yazan bu resmi çizmiş.

10. Devasa bir kum fırtınasıyla karşı karşıya kalan küçücük bir tekne.

Avustralya'da çekilen bu fotoğraf sonrasında, balıkçı teknesinin akıbeti ne oldu bilinmiyor.

11. Denizdeki dev yaratık.

1940’larda çekilen bu denizatı fotoğrafında, yüzgeci ve kuyruğu görünen bir yaratık var. Sorun şu ki, yaratığın kuyruk ve yüzgeci arasındaki mesafe 64 feet, yani yaklaşık 19.5 metre. Bu kadar büyük yaratık ne olabilir? Bazı uzmanlar Megalodon adıyla bilinen, büyük beyaz köpekbalıklarının atası olan balıkların son temsilcisi olabileceğini söylüyor. Ama kesin olarak bilmek imkansız tabii.

12. İçinde ne olduğu belirsiz olan bu görüntü.

Ahtapot istilası mı, göz yanılmasına sebep olan yosunlar mı, yoksa binlerce uzvu olan tek bir yaratık mı? Her halükarda kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir görüntü…

13. Google Street View görüntüsü

Fransa’da sokak sokak gezen Google Street View arabasının yakaladığı görüntü, tüyler ürperten cinsten. Google’da bu lokasyonu arattığınızda, garip yaratığın bulanıklaştırıldığını göreceksiniz. Bazıları bu yaratığın “Gooda” adında, insanların arasında gizlenerek yaşayan bir yaratık olduğunu söylüyor. Bazıları ise basit bir Cadılar Bayramı dekorasyonu olduğunu. Bazı insanlar ise bu fotoğrafa baktıklarında herhangi bir gariplik görmediklerini, yalnızca bisikletinin yanında duran küçük bir çocuğu gördüklerini söylüyorlar.

14. Seri katil Ed Gein’in, gerçek insan derisinden yaptığı eldiveni.

Seri katil Ed Gein’in, gerçek insan derisinden yaptığı eldiveni.

1907 yılı doğumlu en az 15 kişinin ölümünden sorumlu Amerikalı seri katil. Gençlik yıllarını seksin büyük bir günah olduğuna inanan annesiyle geçirmiş, onun ölümünden sonra kadın vücuduna merak sarmış, anatomi konusunda araştırmalar yaptıktan sonra mezarlıklardan çaldığı cesetler üzerinde öğrendiklerini uygulamaya başlamıştır. Bir süre sonra daha taze bedenler isteyen katil kurbanlarını genellikle annesinin yaşından (55) seçmiştir. Cesetlerle cinsel ilişki ve yamyamlığın dışında derilerinden elbise dikme ya da duvarları bu derilerle kaplama gibi sapkınlıklar gösteren katilin evinde bir ayakkabı kutusu dolusu üreme organı duvarlara asılmış kadın kafaları yenmek için ayrılmış iç organlar bulunmuştur. Yaşamının son yıllarını akıl hastanesinde geçiren Ed Gein, 77 yaşında kalp yetmezliğinden ölmüştür.

15. ‘Nükleer Medusa’

Gerçek hayatta bu görüntüye baksaydınız mutlaka ölürdünüz. Zira bu fotoğraf, insanlığın bakanı taşa dönüştüren yarı Tanrı Medusa’yı yaratmaya en çok yaklaştığı anı gösteriyor. Görüntü Çernobil’deki nükleer santralin bodrum katında çekilmiş. Santraldeki bir reaktör çekirdeği erimiş ve bu görüntü ortaya çıkmış. “Fil Ayağı” da denilen bu materyal yüzlerce ton ağırlığında ve birkaç metre genişliğe sahip. Fotoğraf, bu materyalin bulunduğu koridorun sonundan uzatılan bir ayna yardımıyla çekildi. Zira fotoğrafı çekmek için gönderilen uzaktan kumandalı fotoğraf makinası, radyasyon sebebiyle anında yok oldu.

16. Kölelerinin kanı sayesinde gençleşeceğine inanmış bir başka zalim kadın: Madam LaLaurie.

Kölelerinin kanı sayesinde gençleşeceğine inanmış bir başka zalim kadın: Madam LaLaurie.

Madam LaLaurie döneminin en ünlü köle sahiplerinden biri, fakat ona asıl ününü kazandıran bu değil kölelerine karşı takındığı zalim tavırlar ve onlara ettiği işkencelerdir. Öyle ki onların kanı ile gençleşeceğine inanacak kadar zalim bir kadın.. Madam ayrıca, köleleri üzerinde deney yapmış, onları hayvana benzetmeye çalışmıştır.

Yakalandıktan sonra evde yapılan aramalarda hayvanlara benzetme deneylerinin sonucu olarak da kolları zorla yengece benzetilmiş bir kadın, boynu eğriltilmiş bir adam, ve bacakları düzeltilemeyecek kadar çarpılmış, kediye benzeyen bir adam buluyorlar…