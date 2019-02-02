Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971) Yönetmen Melvin Van Peeble'ın her şeyin gerçekçi olmasını istemesi üzerine seks sahnelerinde de oyuncular gerçekten sevişmek zorunda kaldılar.

Yönetmenler her şeyin gerçekçi olmalarını istemiş ve sevişme sahnelerinde de oyuncuların rol yapmak yerine bu işi gerçekten yapmalarını istemiş. Çoğunun amacı da berbat filmlerinin ses getirmesini sağlamak. Lars von Trier hariç tabii.