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Gerçekle sanalı buluşturan teknoloji: VR 

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Gerçekle sanalı buluşturan teknoloji: VR 
Gerçekle sanalı buluşturan teknoloji: VR 

Yıllardır hayatımızda olan VR (Virtual Reality), teknolojik gelişmelerle birlikte maliyetinin düşmesi ile daha ulaşılabilir hale geldi. Endüstriyel üretim, eğlence sektörü başta olmak üzere birçok farklı alanda rastladığımız giyilebilir teknolojiler VR teknolojisinin bilinen yüzü diyebiliriz. 

 

Endüstriyel Üretimde VR Teknolojisi

Gelişen teknolojinin sunduğu yeni üretim teknikleri, güncel çalışma şekilleri, verimlilik ve fırsatlar sunan sanal gerçeklik endüstriyel alandaki büyümenin seyrini daha da değiştirecek. Endüstride VR Teknolojisi ile gerçekleşen bu devrimle birlikte sanal gerçeklik uygulamaları ihtiyaçları karşılamak için fabrika çalışanlarının yanlarında yer alacak. Günümüzde bu gelişmelerden geri kalmak istemeyen fabrika sahipleri VR Teknolojileri konusunda çalışanlarına gerekli eğitimleri vermeye başladı bile! 

 

Sanal gerçeklik teknolojisinin inşaat projelerinde de yerini bulduğunu söylemek mümkün. VR Teknolojisinin sunduğu imkanlar doğrultusunda mimarların çizimlerini gerçekleştirdiği projeler sayısallaştırılarak dijital ortama taşınıyor ve böylelikle sanal ortamda 2. kullanıcıyla etkileşime geçilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar modeli gerçek ortamda görüntüleyebilme imkanı sağlıyor. 

 

Çocuklar İçin VR Teknolojisi 

2022 yılı itibari ile yazılım ve teknoloji alanındaki çalışmalarını küçükten büyüğe herkese katkı sağlayacak şekilde sunmayı hedefleyen Dijital Gen, çocukların VR teknolojisini yakından tanıyabileceği “Çocuklar İçin Gelecek” projesini hayata geçirecek. Proje ile ilgili çalışmalarına başladıklarını dile getiren Dijital Gen kurucusu Sercan Kasım “Genlerindeki Dijitali Keşfet mottosu ile çıktığımız bu yolda herkes için ulaşılabilir teknolojinin çok değerli olduğuna inanıyoruz. “Çocuklar İçin Gelecek” projemizle birlikte ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören genç arkadaşlarımız yazılım, 3D Hologram teknolojisi, VR teknolojisi ve AR teknolojisini yakından tanıma ve deneyimleme imkanı bulacak” dedi. 

 

Sanal gerçeklik teknolojinin gelecekte eğitim, üretim ve birçok sektörde yaygın kullanılacağına dair şüphesi olmadığını ekleyen Sercan Kasım, “Geleceğin sektör profesyonellerini yazılım teknolojileri konusunda bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyor olmaktan çok mutluyuz” diyor. 

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