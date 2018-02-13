“GERÇEKLER” HÜKÜMETİ!!!

13 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Koalisyon hükümeti programının tartışıldığı dünkü meclis oturumunda muhalefet milletvekillerinin Kıbrıs konusu ve polisin sivil otoriteye bağlanması gibi kritik konuların hükümet programında yer almadığı yönünde yaptığı “samimi olmayan” eleştirilere cevap veren CTP milletvekili Asım Akansoy, hükümet programıyla ilgili olarak “gerçeklerden” yola çıkıldığını ve yapılamayacak sözler vermemeye özen gösterdiklerini açıkladı. Konuşmasında daha önce kurulan hükümetlerin programlarına dahil ettikleri konuları hangi ölçüde yerine getirdiğine bakılması gerektiğini savunan Akansoy, koalisyon hükümeti programının en heyecan verici noktasının ise “Ben yaparım olur” gibi bir anlayışa sahip olmaması olduğunu ileri sürdü.

Kıbrıs müzakereleri ve demokratikleşme gibi konuları programa neden almadıklarıyla ilgili eleştirilere “yapamayacağımız şeylerin sözünü vermedik” şeklinde cevaplayan Akansoy’un bu açıklaması, koalisyon hükümetinin müzakere süreci ve demokratikleşme için acil adımlar atılması konularında KKTC meclisinin elinde herhangi yetki bulunmadığının bir kez daha beyan edilmesi olarak yorumlandı. Bunun dışında Akansoy’un hükümet programıyla ilgili yaptığı açıklama bazı kesimler tarafından halka yalan söylemediği için “dürüst” olarak nitelendirildiği de dikkatlerden kaçmadı.