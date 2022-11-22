Gerçekten aşık olduğunuzu gösteren 30 işaret

Yapılan bir araştırmada, 2.000 yetişkine modern çağda aşkın belirtileri soruldu.

Kırmızı güller ve hediyeler geçmişte aşkın önemli işaretleri olarak görülebilir ama günümüzde yapılan bir araştırma, sosyal medyanın ve internetin aşk belirtilerini değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Daily Mail’de yayınlanan ankete göre, katılımcıların dörtte üçünden fazlası, modern dünyada aşk ve romantizmin hala var olduğunu düşünüyor.

Ankette öne çıkan aşk belirtileri arasında, sosyal medyadaki komik paylaşımları göndermek, çiçek almak ve ev işlerini paylaşmak gibi davranışlar ön plana çıktı. En popüler iki yanıt ise partnere iyi olup olmadığını sormak ve her gün “seni seviyorum” demek oldu.

Daha modern aşk ifadeleri arasında da, sosyal medyada paylaşmak için birbirlerinin fotoğraflarını çekmek ve eşleşen dövmelere sahip olmak çıktı.

MODERN ÇAĞDA AŞKIN DİĞER BELİRTİLERİ…

Birlikte özel zaman geçirmek

“Güzel” göründüğünü söylemek

El ele tutuşmak

Partnerle dalga geçmek

Yatağa küs girmemek

Sürpriz hediyeler almak

Gerçekleri söylemek

Parkta yürüyüş yapmak

Partnerin sevdikleri şeyi yapmak

Birlikte yemek yapmak

Sabah telefonu kontrol etmeden önce “günaydın” demek

Düzenli görüşmek

Birlikte şekerleme yapmak

Doğum gününü şaşalı şekilde kutlamak

Kahve ve kek tüketmek

Partnerin şakalarına gülmek

Ortak TV programlarını birlikte izlemek

Sırt masajı

Partneri gece bir yerden almak

Birlikte egzersiz yapmak

Birlikte müzik dinleyebilmek için kulaklığını teklif etmek