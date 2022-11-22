Gerçekten aşık olduğunuzu gösteren 30 işaret

Kırmızı güller ve hediyeler geçmişte aşkın önemli işaretleri olarak görülebilir ama günümüzde yapılan bir araştırma, sosyal medyanın ve internetin aşk belirtilerini değiştirdiğini ortaya koyuyor.
Daily Mail’de yayınlanan ankete göre, katılımcıların dörtte üçünden fazlası, modern dünyada aşk ve romantizmin hala var olduğunu düşünüyor.
Ankette öne çıkan aşk belirtileri arasında, sosyal medyadaki komik paylaşımları göndermek, çiçek almak ve ev işlerini paylaşmak gibi davranışlar ön plana çıktı. En popüler iki yanıt ise partnere iyi olup olmadığını sormak ve her gün “seni seviyorum” demek oldu.
Daha modern aşk ifadeleri arasında da, sosyal medyada paylaşmak için birbirlerinin fotoğraflarını çekmek ve eşleşen dövmelere sahip olmak çıktı.
MODERN ÇAĞDA AŞKIN DİĞER BELİRTİLERİ…
Birlikte özel zaman geçirmek
“Güzel” göründüğünü söylemek
El ele tutuşmak
Partnerle dalga geçmek
Yatağa küs girmemek
Sürpriz hediyeler almak
Gerçekleri söylemek
Parkta yürüyüş yapmak
Partnerin sevdikleri şeyi yapmak
Birlikte yemek yapmak
Sabah telefonu kontrol etmeden önce “günaydın” demek
Düzenli görüşmek
Birlikte şekerleme yapmak
Doğum gününü şaşalı şekilde kutlamak
Kahve ve kek tüketmek
Partnerin şakalarına gülmek
Ortak TV programlarını birlikte izlemek
Sırt masajı
Partneri gece bir yerden almak
Birlikte egzersiz yapmak
Birlikte müzik dinleyebilmek için kulaklığını teklif etmek
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