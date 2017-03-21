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Gerçekten İşe Yarayan Anneanne Yöntemi 9 Tedavi

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Gerçekten İşe Yarayan Anneanne Yöntemi 9 Tedavi
Sık karşılaşılan sıkıntılar için evde hazırlanan bu şaşırtıcı tedavilere bir göz atın!

Ağız Kokusu

 

 

Kötü kokuyu gizlemek için ağzınıza sakız atmak yerine, dişlerinizi gerçekten temizlemek ve nefesinizi tazelemek için biraz kereviz ya da maydanoz alıp çiğneyin. Ayrıca sindirime de yardım eder!

Kulak Ağrısı

 

 

Limon suyunu pamuklu kulak çubuğunun üzerine sıkın ve kulağınızın içine hafifçe uygulayın. Bu, pH dengesinin eski haline getirilmesine yardımcı olur ve bakterileri etkisiz hale getirir.

Saç Dökülmesi

 

 

Isırgan otu veya at kuyruğu otu ile bitki çayı demleyin. Bu otların her ikisinde de saç dokusunu güçlendirmeye yardımcı olan silika isimli kimyasaldan yüksek miktarda bulunur. Aşırıya kaçmamaya dikkat edin, çünkü silikanın yüksek miktarları böbreklerinizde toksik etkiye neden olabilir.

Menopoz

 

 

Beslenmenize düzenli olarak yer elması eklemek, hormonlarınızı bol miktarda A vitamini ve antioksidan ile desteklemenize ve kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olur. Tatlı patates değil de gerçek yer elması aldığınıza emin olun.

Taşıt Tutması ve Bulantı

 

 

Çok fazla tükürük üretmeye başlayınca sersemlik hissi daha da kötüleşir. Zeytinde bulunan tannin (mazı tozu) bunu azaltmaya yardımcı olur.

İdrar yolu enfeksiyonu

 

 

Bir bardak suya küçük miktarda kabartma tozu ilave ederseniz, mesanenizi daha alkali hale getirebilirsiniz ve bu da rahatsız edici bakterilerin çoğalmasını daha da zorlaştırır.

Hazımsızlık

 

 

Güzel bir yemekten sonra kendinizi şişmiş mi hissediyorsunuz? Tatlı niyetine, lif ve potasyum dolu bu kayısılardan birkaç tane yiyin ve pantolonunuzun üst düğmesini açmak konusunda endişelenmek zorunda kalmayın.

Örümcek Isırıkları

 

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Patatesler sadece kaşınma karşıtı ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizin kurumasını ve daha fazla kaşınmasını önler.

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