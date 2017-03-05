“Gerçekten müzakerelere başlamak istiyorsanız bu yaklaşıma sahip olmazsınız”

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Rum Başkanlık seçim hazırlıklarına ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Kathimerini gazetesine göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, 2018 Rum Başkanlık seçimleri konusunda henüz bir şey görüşmediklerini belirterek, son zamanlarda ortaya çıkan isimlerin konuşulduğu şeklindeki haberleri yalanladı.

AKEL’in, iki bölgeli, iki toplumlu federasyondan başka bir şey olmayan esası benimseyen herhangi bir adayı desteklemesinin söz konusu olmadığını ifade eden Stefanu, AKEL için önceliğin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu belirtti.

Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, makamından yararlanarak, seçim sürecine zaten girdiğini de savundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Stefanu, AKEL’in, zorlukların aşılması ve müzakerelerin devam etmesinde ısrarlı olduğunu ifade etti.

İki liderin, sorunları aşması ve müzakerelere devam etmesi yöntemlerini bulmasına yardımcı olunması gerektiğinden bahseden Stefanu, bu durumun devam etmesi halinde bunun, sürecin yıkılmasına neden olabileceğini söyledi.

Tüm bu zaman içerisinde önemli görüş birliklerinin elde edildiği, ileriye doğru gitmek için müzakerelerin ileriye götürülmesi yönteminin bulunması gerektiğine atıfta bulunan Stefanu, müzakerelerin nasıl devam edeceğine ilişkin görüşe sahip olduklarını, bunu da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduklarını söyledi.

Stefanu, bunun nasıl sağlanacağına ilişkin bir soru üzerine, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun ötesinde iç boyutlara ilişkin önemli konuların askıda kaldığını, iki liderin bu konuları, müzakere kozu olarak sona bıraktığının görüldüğünü belirtti.

Müzakereler başladığı sürece bu konuların ele alınması ve liderlerin görüş birliklerini sağlaması gerektiğini belirten Stefanu, önemli konuların bir paket olması ve iki liderin askıda olan konulara ilişkin öneri sunması konusunda anlaşmaya varması durumunda bunun yapılabileceğini de ifade etti.

Stefanu, görüş birliklerinin sağlanması durumunda bunun, anlaşma huzmesine çok yakın olunacağı anlamına geleceğini söyledi.

Rum Meclisi’nin plebisit kararına ilişkin bir soru üzerine Stefanu, sorunlara neden olan konuyu idare etme şekli nedeniyle Anastasiadis’e sorumluluk yüklediklerini belirtti.

Anastasiadis’in, meclis tarafından bir yanlış yapıldığı ancak kendisinin masada olduğunu belirten bir açıklama yapması gerektiğini belirten Stefanu, Anastasiadis’in bunun yerine, hemen hemen Kıbrıs Türk tarafının yaptıklarından bahseden bir açıklama yaptığını söyledi.

Stefanu sözlerinin devamında, diğer tarafa göre daha çok şeyin yapıldığına da şüphe bulunmadığını belirtti ve “gerçekten müzakerelere başlamak istiyorsanız bu yaklaşıma sahip olmazsınız” ifadesini kullandı.

Stefanu açıklamasında ayrıca, Anastasiadis’in Meclis kararıyla hem fikir olmadığını netleştirdiği zaman bunu memnuniyetle karşıladıklarını ve Kıbrıs Türk tarafına, Anastasiadis’in müzakere masasına geri dönülmesi çağrısına yanıt vermesi çağrısında bulunduklarını ifade etti.