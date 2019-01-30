Gerekçe Ankara’nın müdahalesi: Uluslararası mahkemenin yargıcı istifa etti

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcı Christoph Flügge, ABD ve Türkiye’nin mahkemeye baskı yaptığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

Flügge, istifasına gerekçe olarak Washington’un yargıçlara yönelik tehditlerini ve Türkiye’nin, BM himayesindeki mahkemelere dışarıdan müdahalesini gösterdi.

Euronews’ün aktardığına göre, Alman yargıç Flügge, çalışma arkadaşı ceza hakimi Aydın Sefa Akay’ın görevine Türkiye’nin müdahalesi sonucunda son verildiğini ve BM Genel Sekreteri’nin de buna göz yumduğunu belirtti.

Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Akay, Türkiye’de tutuklanmış ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemelerin bağımsızlığı zedeleniyor

Türkiye’ye tanınan bu imtiyazın bundan sonraki müdahalelere örnek olacağını belirten Flügge, uluslararası ceza mahkemelerinin bağımsızlığının zedelendiğini söyledi.

Flügge ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından UCM’ye yönelik sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde de yargıçlık yapan Flügge, sonrasında Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması’nda görev almıştı.