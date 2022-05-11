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Gerekli Tedbirler Olmadığı için Yangına Neden Oldu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gerekli Tedbirler Olmadığı için Yangına Neden Oldu

10.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Aydınköy’de, R.K.(E-52), su motoru borusunu
tamir ettiği sırada, gerekli tedbirleri almaksızın kullanımındaki izmirillo makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 100 metrekarelik alandaki kuru otlar yanmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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