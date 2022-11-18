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Gereksiz antibiyotik kullanımı 35 binden fazla can kaybına yol açıyor

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa'da her yıl 35 binden fazla kişinin gereksiz antibiyotik kullanımına bağlı antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlardan öldüğünü ve bu sayıların önceki dönemlere göre arttığını duyurdu.
Gereksiz antibiyotik kullanımı 35 binden fazla can kaybına yol açıyor

ECDC tarafından Avrupa Antibiyotik Farkındalığı Günü nedeniyle yayımlanan rapora göre, 2016-2022 döneminin verileri, antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlardan ölenlerin sayısının önceki dönemlere göre arttığını gösterdi.

Bu tür enfeksiyonların insan sağlığı üzerinde, grip, tüberküloz ve HIV/AIDS virüsleri benzeri etkisi bulunuyor.

Bu türden en düşük enfeksiyonlar Avrupa’nın kuzeyinde, en yüksek enfeksiyonlar ise Avrupa’nın güneyinde ve doğusundaki ülkelerde bildirildi.

HER GÜN YAKLAŞIK 100 KİŞİ

Raporda ECDC Direktörü Andrea Ammon’un şu ifadelerine yer verildi: “Antimikrobiyal dirençli bakterilerle, özellikle son basamak antimikrobiyal tedaviye dirençli olan enfeksiyonlara atfedilebilen ölümlerin sayısında endişe verici artışlar görüyoruz. Avrupa Birliği/ Avrupa Ekonomik Alanı’nda her gün yaklaşık 100 kişi bu enfeksiyonlardan ölüyor.”

“Gereksiz antimikrobiyal kullanımını azaltmak, enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını iyileştirmek, antimikrobiyal yönetim programları tasarlamak, uygulamak ve ulusal düzeyde yeterli mikrobiyolojik kapasiteyi sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor.”

Raporda ayrıca 2012–2021 döneminde özellikle hastanelerde kullanılan “geniş spektrumlu” antibiyotiklerin oranında da artış görüldüğüne işaret edildi

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