Gereksiz Dolaşanlara Para Cezası

Güney Kıbrıs’ta uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında gereksiz dolaşanlara yönelik ilk cezaların dün kesildiği belirtildi.
Politis gazetesi, Baf’ta gereksiz dolaştığı tespit edilen Romanya asıllı 29 ve 42 yaşlarındaki 2 kişiye, Baf Mahkemesi tarafından 400’er Euro para cezası kesildiğini yazdı.
Habere göre, söz konusu 2 Romanyalı dün Baf polisi tarafından, Asprokremo barajı etrafındaki tarımsal alanda amaçsız dolaşırken tespit edildi.
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