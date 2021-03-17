Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin bugün Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetti.
Kararın ardından Gergerlioğlu, daha önce söylediği gibi Meclis’i terk etmedi. HDP’liler de siyasetçiye destek vermek için genel kurulda oturma eylemine başladı.
HDP’li vekiller, önceden hazırlanan dövizleri açarak slogan attı. Eylem, partinin Twitter hesabından da paylaşıldı. Eylemin devam ettiği bildirildi.
Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulunu terk etmiyor. Halkın iradesini gasp ettirmeyeceğiz. CANLI https://t.co/j2C0ayr5Tw— HDP (@HDPgenelmerkezi) March 17, 2021
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