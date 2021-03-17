  • BIST 1.562
  • Altın 421,806
  • Dolar 7,5138
  • Euro 8,9454
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı

»
Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin bugün Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetti.
Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin bugün Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetti.

Kararın ardından Gergerlioğlu, daha önce söylediği gibi Meclis’i terk etmedi. HDP’liler de siyasetçiye destek vermek için genel kurulda oturma eylemine başladı.

HDP’li vekiller, önceden hazırlanan dövizleri açarak slogan attı. Eylem, partinin Twitter hesabından da paylaşıldı. Eylemin devam ettiği bildirildi.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin bugün düşmesi bekleniyor.Twitter'da #GergerlioğluYalnızDeğildir ve #GergerlioğlunaDokunmayın etiketleri açıldı17 Mart 2021 Çarşamba 11:58
  • Akşener'den Bahçeli'ye tepki: 3 yıldır ortağına 'Andımız'ı okutun diyemeyenler şimdi karara isyan ediyormuş gibi yapıyor17 Mart 2021 Çarşamba 11:57
  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62. turu Atina’da yapıldı17 Mart 2021 Çarşamba 11:08
  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62. turu Atina’da yapıldı17 Mart 2021 Çarşamba 11:08
  • Türkiye'de aşı olanlara karantina uygulaması kalktı17 Mart 2021 Çarşamba 10:10
  • Türkiye'de 388’inci kayıp… Üç aydır yoğun bakımda tedavi gören profesör Covid-19’a yenildi16 Mart 2021 Salı 21:20
  • Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor,biliyor ki onu madara edeceğim16 Mart 2021 Salı 20:16
  • Ermeni Mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı; "Ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi vicdanlı Müslümanın vicdanı kabul ediyor?"16 Mart 2021 Salı 20:00
  • TSK ile ABD ordusu Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak16 Mart 2021 Salı 17:53
  • Yunanistan’da Türk donanması paniği16 Mart 2021 Salı 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti