Gergerlioğlu: Tahliye HDP'lilerin özgürlüğünün habercisi

HDP Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında tahliye kararının hapisteki diğer HDP'li siyasetçilerin "özgürlüğünün habercisi" olduğunu söyledi.

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulan HDP Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu,Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlâli" kararıvermesinin ardından bugün tahliye edildi. Gergerlioğlu, tahliye edilmesinin ardından HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında tahliyesi, cezaevinde geçirdiği üç ay ve partisi HDP'nin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında kamuoyuna teşekkür eden Gergerlioğlu, "Ben en başta bu zaferi halkımıza armağan ediyorum; ben direndim ama bizimle birlikte partimiz, kamuoyu, KHK platformları tüm duyarlı insanlar direndi. Bu bizim zaferimiz değil, halkın zaferi" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "net ve kesin" bir karar verdiğini belirten Gergerlioğlu, "Hızlı bir süreç işletti ve sonunda da 1 Temmuz'da karar verildi" diyerek AYM'ye teşekür etti..

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gibi hapisteki HDP'li siyasetçilerin kendisine destek mesajları gönderdiğini belirten Gergerlioğlu, "Tüm arkadaşlarımız çıkacak" diye konuştu. Gergerlioğlu, "Bize yapmadıklarını bırakmadılar ama bizi yıldıramadılar, baş eğdiremediler, boyun eğdiremediler; biz halkın vekili olduğumuzu bilerek hareket ettik. Bu galibiyetimiz, kazancımız, halkın kazancıdır, demokrasinin anayasanın kazancıdır" ifadelerini kullandı.

"Bizim çıkmamız diğer arkadaşlarımızın özgürlüğünün habercisidir" diyen Gergerlioğlu, tahliyesinin "HDP'ye yapılan saldırıların biteceğinin işareti olduğu" değerlendirmesinde bulundu. Gergerlioğlu, "Benim çıkmam Kobani ve kapatma davasının sonuçsuz olacağının ortaya çıkmasıdır" diye konuştu.

Gergerlioğlu DW Türkçe'ye yaptığı ilk açıklamada ise mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "İnsan hakları ihlallerinin üzerine gitmeye devam edeceğim. Türkiye'de yargının siyasetin baskısından kurtulması şart. Halkımıza, adalet arayanlara teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" hakkının ihlâl edildiğine 1 Temmuz'da oybirliğiyle karar vermişti. AYM, hak ihlâlinin ortadan kaldırılması için yerel mahkemeden Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesinin istenmesine de karar vermişti.

Sosyal medyadan barış çağrısı yaptığı için "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlanarak 2 yıl 6 hapis cezası alan ve Yargıtay'ın kararı onamasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yaklaşık üç aydır Sincan F tipi cezaevinde bulunuyordu. Hekim ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu kamuoyunda gözaltında işkence, cezaevinde çıplak arama, kayıp ve kaçırılma iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıyan bir siyasetçiydi.