Gergin bekleyiş sürüyor. CTP'li vekillerden uyarı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmeye devam ettiğini kaydetti.

Meclis önünde açıklamalarda bulunan Akansoy, Yasanın halkın yararına olması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti. 'Belediyeleri kaosa sürüklemek doğru değil' diyen Akansoy, 'mücadelemiz sürecek' dedi.

CTP Milletvekili Armağan Candan da 'henüz bize yeni bir değişiklik gelmedi, içeride ne yapıyorlar bilmiyoruz' diyerek, 'Yasanın komiteye geri çekilme ihtimali olabilir ama an itibariyle belli değil' dedi.

Candan, süreç uzadığı sürece gerginliğin de tırmanacağı konusunda uyardı!