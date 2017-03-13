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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Gerginliğin tırmanmasına izin veremeyiz

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Gerginliğin tırmanmasına izin veremeyiz
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland Türkiye ile Hollanda ve Almanya arasındaki krizle ilgili diyalog çağrısında bulunarak olup bitenlerin diplomasi ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

 

Daha önce de Almanya, hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

 

‘Demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor’

 

Jagland yazılı bir açıklamayla itidal çağrısı yaparak şöyle dedi: “Bu durum demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Bu gerginliğin daha fazla tırmanmasına izin veremeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün Türk vatandaşlarına anayasa değişikliği konusunda yeterli bir şekilde bilgilenme fırsatı verilmesi gerekirken, referandum kampanyası açık, kapsamlı ve adil olmalı.”

 

‘Görüş birliği sağlanmalı’

 

Yurt dışındaki referandum kampanyaları için tarafların yapıcı bir diyalog içine girmesi, görüş birliği içinde olması ve idari hazırlıklar için gerekli zamanın tanınması gerektiğini dile getiren Jagland, kampanyaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) uygun biçimde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

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