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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

"Geri adım atmayacağız"

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha önceden de kendisine sözlü tacizde bulunan ve dün akşam da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a saldırı düzenleyen Taşkın Güneş ve onun zihniyetindeki kişileri kınadı.
"Geri adım atmayacağız"

Sosyal  medya hesabından açıklama yapan Ayşegül Baybars , “yasaları uygulamayın” gibi söylemlerde bulunan bu kişilerin eylemlerinin yıldırıcı olmayacağını, “kararlılıkla ve cesaretle yürümeye devam edeceklerini” belirtti.

Baybars’  “Dün akşam Aşağı Bostancı’da yaşanılanlar karşısında söyleyecek çok şey vardır, fakat şimdilik kısaca şunu söyleyeyim; bu mücadele kişilerle ilgili değil bilakis usulsüzlüğün, yasa tanımazlığın yarattığı bu sistemi değiştirmekle ilgilidir. Kendilerinde yasaları uygulamayın diyebilecek cüreti bulanlar anlamalıdır ki; şiddet ve tehditlerle bizleri yıldıramazlar.”dedi.

“Yasalara bağlı kalarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir Hukuk devleti olarak tüm vatandaşlarımızın güven içinde, huzur ortamında yaşaması için yasaların öngördüğü şekilde hareket edilecektir.”diyen Baybars “Şiddet ve tehditler karşısında geri adım atılacağını sananlar yanılıyorlar. Yasaların uygulanması konusunda asla geri adım atmayacağımızın bilinmesini isterim. Memleketimizin selameti için çıktığımız bu yolda kararlılıkla ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

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