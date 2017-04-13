 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.729
  • Altın 151,774
  • Dolar 3,6663
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Geri dönüştürülen parçalardan bilgisayar yapıp cezaevi tavanına gizlediler

»
Geri dönüştürülen parçalardan bilgisayar yapıp cezaevi tavanına gizlediler
ABD'nin Ohio eyaletindeki bir cezaevinde çalışan mahpusların geri dönüşüm için söktükleri bilgisayar parçalarını saklayarak bunlardan iki bilgisayar yaptığı ortaya çıktı.

Mahpuslar bilgisayarları tavandaki kapakların üzerine gizleyerek kullandı.

Cihazların bulunmasının ardından yapılan araştırmada bilgisayarlarda pornografik materyaller ile uyuşturucu ve patlayıcı yapımına yönelik makaleler bulundu.

Bilgisayarların varlığı, bilgi işlem çalışanlarının bir görevlinin hesabı üzerinden yüksek miktarda veri akışı olduğunu fark etmesiyle ortaya çıkarıldı.

O gün o çalışanın işyerinde olmaması şüphe uyandırınca, veri akışının gerçekleştiği nokta tespit edildi ve buradan uzanan bir kabloyu takip eden görevliler tavana saklanmış iki adet bilgisayarı fark etti.

2015 yılında yaşanan bu olay kamuoyuna yeni açıklandı.

Geri dönüşüme gönderilen parçalarla bilgisayarı kuran mahpus, bunu nasıl gerçekleştirdiğini yetkililere itiraf etti.

Yetkililer benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını fakat bu önlemlerin mahpusların teknolojiye erişimini kısıtlamayacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YouTube reklamları hakkında devrimsel yenilik!08 Nisan 2017 Cumartesi 12:56
  • Google hangi haberin yalan hangisinin gerçek olduğunu söyleyecek!08 Nisan 2017 Cumartesi 09:00
  • Spotify'dan dev anlaşma!06 Nisan 2017 Perşembe 14:03
  • iPhone 8 fiyatı ne kadar olacak?06 Nisan 2017 Perşembe 10:45
  • İlk kez erkekler için doğum kontrol iğnesi geliştirildi!05 Nisan 2017 Çarşamba 17:21
  • Motosiklet sahipleri için özel kask üretildi!05 Nisan 2017 Çarşamba 16:29
  • Yapay rahimler ile insanlığın Matrix Çağı başlıyor05 Nisan 2017 Çarşamba 14:46
  • Dev göktaşı dünyaya doğru geliyor05 Nisan 2017 Çarşamba 13:20
  • WhatsApp üzerinden para gönderilebilecek!05 Nisan 2017 Çarşamba 10:17
  • Samsung Galaxy S8’de ilk hata kabul edildi04 Nisan 2017 Salı 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti