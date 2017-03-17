 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.268
  • Altın 142,965
  • Dolar 3,6119
  • Euro 3,8782
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

Geri Dönüşüm Fuarı Cumartesi günü yapılacak

» »
Geri Dönüşüm Fuarı Cumartesi günü yapılacak
Yeşil Barış Hareketi’nin, Avrupa Birliği’nin hibe programı kapsamında yürüttüğü Umut Tenekeleri Projesi etkinliklerinden olan geri dönüşüm temalı Sivil Toplum Örgütleri Fuarı, Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Girne Kapısı’ndan saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlik,  Arasta meydanındaki alan etkinlikleri ile saat 15.00’e kadar devam edecek.

Fuar alanında geri dönüşüm ve yeniden kullanım konularında sergiler ve etkinliklerin yanı sıra,  oyunlar ve müzik dinletileri  de yer alacak.

Fuarda sivil toplum örgütleri  kuracakları stantlarda  çevre ve geri dönüşüm  konulu faaliyetlerin yanı sıra  kendi faaliyetlerini de tanıtabilecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dürüst Ercan- Akıncılar arasında devam eden yol çalışmalarını inceledi16 Mart 2017 Perşembe 17:09
  • Karpaz Eşekleri yalnız değil!16 Mart 2017 Perşembe 17:06
  • Türk-Bir yarın Çanakkale zaferi ve şehitleri anma programı düzenleyecek16 Mart 2017 Perşembe 15:34
  • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikle kutlandı16 Mart 2017 Perşembe 15:22
  • “Tıp Bayramı nedeniyle hastaya uzman doktor müdahalesi yapılmadı" iddiası vardı!16 Mart 2017 Perşembe 15:02
  • Kasaplık hayvan satışı yapılacak16 Mart 2017 Perşembe 14:55
  • Ertuğruloğlu: “Kıbrıs müzakerelerinde metodoloji değil, mantalite değişikliği şart”16 Mart 2017 Perşembe 14:54
  • "Birçok kadın raporları yırtıp atarak şikayetten vazgeçti"16 Mart 2017 Perşembe 14:53
  • Trenyolu Polikliniği'nde emeklilere ve kronik hastalara yeni hizmet...16 Mart 2017 Perşembe 14:38
  • Olayı İngiltere basını bildirdi!16 Mart 2017 Perşembe 14:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti