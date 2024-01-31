Geri dönüşüm projesine imza atılıyor

GAB’dan yapılan açıklamaya göre, Kompost Projesi için, Dünya Gastronomi Nobeli Ödülü sahibi şef

Ebru Baybara Demir gelecek.

Açıklamada, Şef Ebru Baybara Demir, kompost yapımı için, GİKAD’a ağaç kırma ve karıştırma makinesi

hibe etti.

GAB İş birliğiyle ve Ebru Baybara Demir rehberliğinde Kompost Projesi lansmanı ve ilk kompost

eğitimi 2 Şubat’ta Gönyeli-Alayköy Belediye binasında saat 11.00’de gerçekleşecek.

31.01.2024 16:25 Gönyeli Alayköy Belediyesi ile GİKAD iş birliğinde geri dönüşüm projesi düzenleniyor

Eğitim ile organik atıkların doğal yollarla ayrıştırılarak gübre olarak kullanılması öğretilecek.

Aynı gün saat 14.00’te ise, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Gİ-KA KOOP (Girişimci Kadınlar Kalkınma

Kooperatifi) iş birliğiyle, Gönyeli SAM’da Artisan Şifa Mutfağı, etkinliği şef Ebru Baybara Demir’in

katılımıyla yapılacak.

Etkinlikte, fermente mutfak uygulamaları ile gıdaların doğal yollarla mayalanması süreci tanıtılacak,

katılımcılara sağlıklı ve probiyotik anlamda zengini besinler elde etme konusunda bilgiler verilecek.

Bu yöntemlerin, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmenin yanı sıra gıda israfını azaltarak çevresel

sürdürülebilirliği desteklemek için dünyada yaygın olarak kullanıldığı kaydedildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, amaçlarının, sivil toplum ve yerel yönetim iş

birliğiyle, gelecekte de çevresel bilinçliliği artırma misyonlarının sürdürülebilir olabileceğinin altını

çizdi.