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“Geri Dönüşüm Sokağı Projesi”nin ilk etabı Yenikent Hayat villalarının bulunduğu sokaklarda uygulanmaya başlanıyor

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“Geri Dönüşüm Sokağı Projesi”nin ilk etabı Yenikent Hayat villalarının bulunduğu sokaklarda uygulanmaya başlanıyor
“Geri Dönüşüm Sokağı Projesi”nin ilk etabı Yenikent Hayat villalarının bulunduğu sokaklarda uygulanmaya başlanıyor

Uluslararası Inner Wheel Kuzey Kıbrıs 222. Bölge’nin planladığı ve Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliğinde sürdürülen “Geri Dönüşüm Sokağı Projesi”nin ilk etabı, Yenikent Hayat villalarının bulunduğu sokaklarda uygulanmaya başlanıyor.

Uluslararası Inner Wheel Kuzey Kıbrıs 222. Bölge’den verilen bilgiye göre, belirlenen pilot alanda tamamen gönüllü sakinlerin katılımıyla ilerleyecek projenin özelde bölgeye, genelde tüm ülkeye katkı sağlaması amaçlanıyor.  

Atıkların ayrıştırılmasına evden başlanarak, geri dönüşümün sürdürülebilirliğinin artırmasının hedeflendiği projeye, yarın Gönyeli-Alayköy Belediye binası konferans salonunda saat 18.00’de düzenlenecek eğitimle başlanacak.

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