"Geriatri Kliniklerinde Sorunları Farklı Uzmanlıklar Yerine Bir Merkezde Çözme Gayreti Vardır”

Yaşlılığın, her insan için değişik mana ve önem ifade ettiğini ve hayatın çok özel bir dönemi olduğunu kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Meltem Tabuk, 18 – 24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılar Haftası” ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır.” diyen Dr. Meltem Tabuk, yaşlılık dönemi nin itibar gerektirdiğini, bunun aynı zamanda bir minnet borcu olduğunu belirterek, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerektiğini hatırlattı.

“Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır.” şeklinde konuşan Dr. Tabuk, ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Geriatri Kliniği’nde en iyi şekilde bakılmakta olduğunu belirtti.



Geriatrik Hastada Hastalık Etkenleri, Semptomları Ve Bulguları Farklıdır

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Meltem Tabuk açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Geriatri; 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgili bilim dalıdır.

Yaşlılık bir hastalık değildir. Organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağlı bulgular ayırt edilmelidir. Sıklıkla yaşlıların hastalık ve şikayetleri önemsenmez, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülür. Geriatrik hastada fonksiyonel kapasitede azalmalar ve kayıplar olmaktadır. Günlük yaşam faaliyetlerinde azalma ve kısıtlamalar sıktır. Hastalıklar sık ve atipik seyirlidir. Geriatrik hastada hastalık etkenleri, semptomları ve bulguları farklıdır. Psikolojik, sosyoekonomik, ailesel, toplum sağlığı açısından farklı bir yaş grubudur.

Hekimin Ve Sağlık Personelinin Yaşlıya Bakış Açısı Farklıdır

Geriatri kliniklerinde sorunları farklı uzmanlıklar yerine bir merkezde çözme gayreti vardır. Hastanın ve yakınlarının hastalığa yaklaşımı ve tedavi talep etmesi farklıdır. Hekimin ve sağlık personelinin yaşlıya bakış açısı farklıdır. Geriatrik hastaya yaklaşımda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Geriatrik popülasyonda koruyucu hekim uygulamalarının büyük önemi vardır. Yaşlı hastada koruyucu hekimliğin amaçları; erken yaşlarda yaşam tarzı ve davranış değişiklikleri ile sağlık ve organ fonksiyonlarının korunması ve kronik hastalıklara bağlı oluşan kaybın mimimalize edilmesidir.

Son yıllarda ‘kırılgan yaşlı’ tanımı oldukça sık kullanılmaktadır. Bu grup geriatrik problemler açısından en riskli grup olarak düşünülür. Kırılgan yaşlılarda düşme, fonksiyonel bağımlılık, hospitalizasyon ve mortalite riski artmıştır. Kırılgan terimi: Genellikle fonksiyonel bağımlılığa neden olan açıklanamayan kilo kaybı, güçsüzlük, yürüme hızında yavaşlama ve azalmış fiziksel aktiviteyi içerir.



Hasta Ve Doktor Arasında İyi Bir Bağ Kurulması Önemlidir

Yaşlı hastalar doktora başvurdukları zaman hem ümit hem de korku doludurlar. Bir yandan doktorların sıkıntılarına son vereceğini ümit ederken, bir yandan da durumun çaresiz olduğundan korkarlar. Eğer hasta ve doktor arasında iyi bir bağ kurulursa bu durum hastanın tedaviye uyum sağlanmasına oldukça güzel bir şekilde yansır. Aksi halde hasta kendini reddedilmiş hissedecektir.

Geriatri Kliniğimizde amacımız, yaşlılarımızın fonksiyonlarını korumak ve daha iyi bir yaşam kalitesi ile beraber mümkün olan en üst sağlık düzeyine onları ulaştırabilmektir.”