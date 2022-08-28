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Gerilim tırmanıyor: ABD savaş gemilerini Tayvan’a yöneltti

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ABD ile Çin arasında bu ayın başında başlayan Tayvan gerilimini tırmandıracak bir hamle Washington yönetiminden geldi.
Gerilim tırmanıyor: ABD savaş gemilerini Tayvan’a yöneltti

Bu ayın başında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a gitmesiyle gerilen ABD-Çin ilişkisini daha da kötüleştirecek bir olay yaşandı…

ABD’li yetkililer Reuters’a açıklamada bulundu ve ABD Donanması’na ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan ilerlediğini duyurdu. Pelosi’nin Tayvan’a giderek resmi görüşmeler yapması Pekin yönetimini öfkelendirmişti. Son yıllarda ABD ile birlikte İngiltere ve Kanada gibi müttefikleri körfezde rutin devriye gezerken Çin’in tepkisini çekmişti.

Tayvan’ı kendi toprağının bir parçası olarak gören Çin, Pelosi’nin ziyareti sonrasında bölgede askeri tatbikat yapmıştı.

12 SAAT SÜRECEK

Bugün ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamada ise ABD donanmasına ait Chancellorsville ve Antietam isimli savaş gemilerinin yolda olduğu kaydedildi. Durumun hassasiyeti sebebiyle ismini açıklamayan ABD’li yetkilinin bahsettiği bu devriyenin 8 ile 12 saat sürebildiği kaydedildi.

173 metre uzunluğundaki Chancellorsville’de Tomahawk, Harpoon ve torpidolar başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat bulunuyor. Aynı uzunluğa ve teknik özelliklere sahip olan Antietam da iki adet Sikorsky ya da Seahawk helikopter taşıyabiliyor.

Öte yandan yapılan resmi açıklamada ise, “Gemilerin rutin bir tur yaptıkları kaydedilirken, “Savaş gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan geçmeleri ABD’nin özgür ve açık bir Hint Pasifik bölgesine bağlılığını gösteriyor. ABD ordusu, uluslararası yasaların izin verdiği her yerde uçar, denizde ilerler ve hareket eder” ifadelerine yer verdi.

Dar Tayvan Boğazı sık sık askeri gerilime sebep oluyor. ABD’nin resmi olarak diplomatik bir bağı olmazken Çin Tayvan’ı güçle kontrol altına alma seçeneğinin masada olduğunu gündemine almıştı. Tayvan hükümeti de Çin hükümetinin bölge üzerinde hiç söz hakkı olmadığını açıklamıştı.

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