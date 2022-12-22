  • BIST 5.467,01
  • Altın 1090.261
  • Dolar 18.6677
  • Euro 19.8717
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Gerilimin arttığı Kosova’da yeni güvenlik tedbirleri alındı

» »
Kosova polisi, son günlerde gerilimin arttığı ülkenin kuzeyinde, yeni polis kontrol noktaları oluşturulduğunu bildirdi.
Gerilimin arttığı Kosova’da yeni güvenlik tedbirleri alındı

Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlara yönelik artan tehditler sebebiyle “Aktif görevler ek olarak şehirlerde ve şehirler arası yollarda araç kontrol noktaları oluşturulduğu” belirtildi.

Suç olaylarının aydınlatılması için halkı iş birliğine davet eden açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Kosova Cumhuriyeti’nin kuzeyinde bazı Sırp vatandaşlarının suç örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldığına dair bilgiler ve haberler medyada yer aldı. Kosova polisi, bu bilgileri ciddiye almakta ve açıklığa kavuşturmak için gerekli soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova Temsilcisi Büyükelçi Tomas Szunyog de Kosova’nın kuzeyindeki gerilimlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kosova’da yerel bir televizyona açıklamalarda bulunan Szunyog, gerginliği düşürmek için ideal çözümün anlaşma yoluyla barikatların barışçıl yollarla kaldırılması olduğunu söylerken, “Kuzeydeki durumdan endişeliyiz. Gerginliği azaltmak, barikatları kaldırmak ve ayrıca daha uzun vadeli çözümler bulabilmek için yerel ve uluslararası partnerlerle çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SİLAHLI ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDEYİZ”

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Sırbistan Parlamentosu’nun oturumunda, ülkesi ile Kosova arasındaki sorunlara değindi.

Brnabic, herkesin barışın korunması adına elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerken, “Priştine’nin tek taraflı hamleleri yüzünden bir çatışmanın eşiğindeyiz.” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına, Kosova’nın kuzeyinde yaşayan Sırpların sesini duymaları yönünde çağrıda bulunan Brnabic, “Ne kadar farklı olsak da insan haklarında ısrarcı olmalıyız.” ifadesini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık’tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR’a Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​ 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’dan Yunanistan’a tehdit gibi açıklama: Uyarıyoruz…19 Aralık 2022 Pazartesi 23:45
  • Putin kesenin ağzını açtı! Arsa dağıtacak19 Aralık 2022 Pazartesi 23:17
  • Pasifik’te gerilim: Çin gemisi Japon kara sularına girdi19 Aralık 2022 Pazartesi 19:46
  • Pakistanlı bakandan Hindistan'a atom bombası tehdidi19 Aralık 2022 Pazartesi 13:42
  • Çin’de şehirler arası ulaşımda kısıtlamalar kaldırılıyor18 Aralık 2022 Pazar 23:30
  • New York Times: ABD, Ukrayna’nın Rus generale suikast girişimini durdurmaya çalıştı18 Aralık 2022 Pazar 18:58
  • Zelenskiy: Kiev'de durum kötü18 Aralık 2022 Pazar 10:48
  • FIFA’dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye ret!17 Aralık 2022 Cumartesi 18:39
  • Rusya: AB, Türkiye’ye yaptırım baskısı yapıyor17 Aralık 2022 Cumartesi 16:25
  • Rusya, Ukrayna’ya füze yağdırdı16 Aralık 2022 Cuma 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti