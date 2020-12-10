Geriye dönük rakamlar ilk kez açıklandı: 2 milyona yakın vaka

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka tablosunda 29 Temmuz’dan beri değişikliğe gitmiş ve günlük vaka sayısı yerine günlük “hasta” sayısını paylaşmaya başlamıştı. 25 Kasım’dan sonra yeniden günlük vaka açıklanmaya başlandı.
29 Temmuz – 25 Kasım arasındaki vaka sayısı da dahil edilerek Türkiye’de salgının ilk gününden bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı.
Türkiye’de toplam 1.748.567 vaka bulunuyor. Yani bugüne kadar 1.748.567 kişiye Covid-19 pozitif teşhisi koyuldu.
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