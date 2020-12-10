  • BIST 1.353
  • Altın 466,965
  • Dolar 7,8919
  • Euro 9,5637
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 12 yeni vaka;1 kişi yoğun bakımda!

Geriye dönük rakamlar ilk kez açıklandı: 2 milyona yakın vaka

»
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımıyla, ilk defa Türkiye genelinde geriye dönük toplam koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 1.748.567.
Geriye dönük rakamlar ilk kez açıklandı: 2 milyona yakın vaka

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka tablosunda 29 Temmuz’dan beri değişikliğe gitmiş ve günlük vaka sayısı yerine günlük “hasta” sayısını paylaşmaya başlamıştı. 25 Kasım’dan sonra yeniden günlük vaka açıklanmaya başlandı.

29 Temmuz – 25 Kasım arasındaki vaka sayısı da dahil edilerek Türkiye’de salgının ilk gününden bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı.

Türkiye’de toplam 1.748.567 vaka bulunuyor. Yani bugüne kadar 1.748.567 kişiye Covid-19 pozitif teşhisi koyuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Yeni bir Kürt partisi kuruldu' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama10 Aralık 2020 Perşembe 15:17
  • Reuters: Taslak metne göre AB liderleri Türkiye'ye yaptırımları onaylayacak10 Aralık 2020 Perşembe 15:11
  • Son seçim anketini ''ilginç şeyler oluyor'' diyerek açıkladı10 Aralık 2020 Perşembe 15:07
  • Erdoğan'dan AB'ye: Yaptırımlar çok da ırgalamaz09 Aralık 2020 Çarşamba 22:27
  • Türkiye Tekvando Federasyonu: Milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti09 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
  • Karnında toplu iğneyle 17 yıl yaşadığı ortaya çıktı09 Aralık 2020 Çarşamba 21:15
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan UBP-YDP-DP hükümetine ‘hayırlı olsun’ mesajı09 Aralık 2020 Çarşamba 21:14
  • Prof. Balık: Aşı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor09 Aralık 2020 Çarşamba 20:45
  • Türkiye’de 217 ölüm, 31 bin 712 yeni vaka09 Aralık 2020 Çarşamba 20:19
  • T.C Ticaret Bakanlığı kararı: Gökkuşağı temalı ürünler +18 uyarısı konmadan satılamaz09 Aralık 2020 Çarşamba 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti