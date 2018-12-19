“Geriye giden kooperatifçilik düzlüğe çıkmaya başladı”

Sergi sayesinde kooperatifçiliğin anlamının kadın dünyasında renklenip zenginleştiğini ifade eden Meral Akıncı, ülke üretimine de büyük katkı sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen, KKTC El Sanatları Kooperatifi tarafından el sanatlarını yaşatıp, gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Gelenek ve Dayanışma El Sanatları Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Saçaklı Ev’deki serginin açılışında konuşan Meral Akıncı, kooperatifçiliğin Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamındaki önemine değinerek, serginin düzenlenmesine emek koyanlara teşekkür etti.

Sergi sayesinde kooperatifçiliğin anlamının kadın dünyasında renklenip zenginleştiğini ifade eden Meral Akıncı, ülke üretimine de büyük katkı sağlandığını belirtti.

Meral Akıncı, “Kooperatifçilik sayesinde köylerdeki yerel ürünlerinin satışının gerçekleşmesi sağlandı.

Bugün artık el işleri azaldı. Makineleşmeye gidildiği gibi, kooperatifçiliğe verilen destek ve önem de azaldı, üretim özel sektöre kaydı.” şeklinde konuştu.

“GERİYE GİDEN KOOPERATİFÇİLİK DÜZLÜĞE ÇIKMAYA BAŞLADI”

56’ıncı yaşına giren KKTC El Sanatları Kooperatifi tarafından kooperatifçilikte geriye giden sürecin düzlüğe çıkarılmaya başlandığını ve üretilen el işlerinin kooperatif vasıtasıyla etkin pazarlamasının da gerçekleştirildiğinin altını çizen Meral Akıncı, “Güzel bir yolda gidiyorsunuz. Bizler bu yolda size elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.