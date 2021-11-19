  • BIST 1.739,260
  • Altın 663,95
  • Dolar 11,1296
  • Euro 12,5907
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Gerrard’dan Aston Villa Oyuncularına Ketçap Yasağı

» »
Aston Villa’nın yeni teknik direktörü Steven Gerrard, oyuncularının ketçap yemesini yasakladı.
Gerrard’dan Aston Villa Oyuncularına Ketçap Yasağı

Britanya Premier Lig’de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Aston Villa, Dean Smith’ten boşalan koltuğa geçen hafta Steven Gerrard’ı getirmişti. 41 yaşındaki teknik adam, Aston Villa ile 2024 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

Gerrard, Aston Villa’nın yeni menajeri olarak Premier Lig’e geri dönmesinin hemen ardından ise ‘ketçap yasağı‘ ile gündem oldu.

Brighton maçı öncesi basın toplantısında konuşan Gerrard, Villa Park’ta ketçapın kırmızı listeye alınıp alınmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Görmeden yasakladım. Oyuncuların doğru mentaliteye sahip olması gerekiyor. İyi olmak için çaba göstermeleri gerekiyor.”

Daha önce yine Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın başına geçen Antonio Conte de fazla kiloları olduğu gerekçesiyle oyuncularına sos yasağı getirmişti.

Britanya basınına yansıyan haberlerde yasakların sembolü ise bir kez daha ketçap olmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezayir-Burkina Faso maçında BÜYÜ iddiası!17 Kasım 2021 Çarşamba 20:36
  • KTFF’de İki Ayrı Protokol İçin İmzalar Atıldı17 Kasım 2021 Çarşamba 13:45
  • Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçında ERKEK KALECİ iddiası!16 Kasım 2021 Salı 22:43
  • 10 futbolcuyu kovdu, oğlunu A takıma aldı!16 Kasım 2021 Salı 20:26
  • Galatasaray'a derbi öncesi ŞOK!16 Kasım 2021 Salı 19:58
  • Hollanda, kritik Norveç maçına Louis van Gaal'siz çıkacak16 Kasım 2021 Salı 19:37
  • Türkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!16 Kasım 2021 Salı 19:18
  • Halil Erdoğuş Serdarlı İle Anlaştı16 Kasım 2021 Salı 16:49
  • Doktorluktan kulüp yöneticiliğine!15 Kasım 2021 Pazartesi 22:56
  • Kadın Kılığında Erkek Oyuncu Oynattılar15 Kasım 2021 Pazartesi 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti