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Getir 7,5 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım aldı

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7.56 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım alan Getir, ABD pazarına girmeyi planlıyor.
Getir 7,5 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım aldı

Hızlı teslimat şirketi Getir, 7.56 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım alırken, ABD pazarına girmeyi de bu yılki büyüme planlarına dahil etti.

Getir, Ocak ve Mart aylarında iki fonlama turunda 428 milyon dolar yatırım almış ve 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu son yatırım turuyla Getir altı ayda yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım almış oldu.

Şirket tarafından yayımlanan bültende, Getir’in kurucusu Nazım Salur, “Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye, hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de büyüme modelini kanıtlaması ve yurt dışında büyüme planlarıyla değerlemesi hızla artan Getir, İngiltere ve Hollanda’da da faaliyet gösteriyor.

ABD PAZARINA DA GİRECEK

Şirket bu ay Paris ve Berlin’de, yılın son çeyreğinde ise ABD pazarında faaliyete geçmeyi hedefliyor.

Bu fonlama turunda şirketin ortakları arasına Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company de katıldı.

Salur, yatırım haberini ilk olarak bildiren Financial Times’a yaptığı açıklamada da, “Bu kadar sık yatırım almamızın sebebi bu yıl ABD’ye girmeye karar vermiş olmamız. Bize benzer bir sürü şirket ortaya çıkmaya başladı. Bu işi biz yapmazsak başkaları yapacak” dedi. (REUTERS)

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