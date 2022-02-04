Getir’e Avrupa’da bir yasak daha: Bir yıl açılmayacak

Türkiye’de son haftalarda kuryeler kontak kapama ve iş bırakma gibi eylemler gerçekleştirirken, son yılların gözde hizmet kollarından olan “hızlı kurye ile alışveriş” sistemi Avrupa’da da yoğun bir şekilde tartışılıyor…

Türkiye’de son haftalarda kuryeler kontak kapama ve iş bırakma gibi eylemler gerçekleştirirken, son yılların gözde hizmet kollarından olan “hızlı kurye ile alışveriş” sistemi Avrupa’da da yoğun bir şekilde tartışılıyor…

Geçen hafta Amsterdam şehir yönetimi aralarında Türkiye’den çıkan Getir’in de olduğu Gorillas, Flink, Zapp gibi platformların şehirde “siyah mağaza” olarak da bilinen depolama merkezlerini açmasına yasak getirmişti. Kuryelerin dağıttığı ürünlerin depolandığı ve şehrin başka bölgelerinde de çok sayıda açılan bu mağazalar hem gürültü hem de vitrinlerinde filmli cam kullanıldığı gerekçesiyle görüntü kirliliği yaratmakla suçlanmıştı.

Dün gece ise Hollanda’nın bir başka popüler kentinde benzer bir karar alındı. Hollanda’nın güneyindeki Rotterdam kentinde de bu şirketlerin 1 yıl boyunca depolama mağazası açılmasına yasak geldi.

Getir’in depolama merkezlerinin camlarının filmli olması ve çalışanların dışarıda beklemesi Rotterdam yönetiminin de tepkisini çekti.

Rotterdam Şehir Konseyi’nden Roos Vermeij, “Herkes onları şimdiden biliyor. Filmle kapalı mağazalar, caddelerde trafik, umarsızca motosiklet kullanma ve bekleyen şoförlerin gürültüsü…” dedi.

Vermeij, “Hızlı sipariş ile ilgili bir sıkıntı yok fakat bunun yapılması çok rahatsız edici” dedi.

Amsterdam’da bu tür 31 lokasyon bulunduğu kaydedilirken Rotterdam’da da 13 mağaza olduğu belirtildi.

Getir yetkilileri bu karardan dolayı üzüldüklerini açıklarken, “Sadece Hollanda’da 1500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz lokasyonlarımızı dikkatlice seçip tamamen elektrikli araçlarla gürültü yapmadan siparişleri gönderiyoruz” denildi.